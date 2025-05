"Não considerei reação do mercado ontem exagerada", diz Haddad

Fernando Haddad comparou a reação ao anúncio de mudanças no IOF com a reação à isenção do Imposto de Renda para quem ganha até 5 mil reais

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (Foto: Diogo Zacarias/MF)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na manhã desta sexta-feira, 23, que não considera exagerada a má reação do mercado financeiro ao anúncio de mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que foi feito na quinta (22) pelo governo federal. Após essa reação negativa, o governo recuou em parte das mudanças.

"Eu não o considero exagerado. É bastante diferente do que aconteceu em dezembro quando houve anúncio da isenção do Imposto de Renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil. Em dezembro teve aquela reação exagerada que depois acomodou", disse o ministro em entrevista coletiva no gabinete do ministério da Fazenda em São Paulo.

Haddad considerou que, após o anúncio da isenção do IR, de dezembro, houve "desinformação", o que não ocorreu desta vez. "Ao contrário: houve uma reação informando corretamente as implicações. Se não tivesse a questão técnica, não seria revisto. Havia uma questão técnica a ser discutida. E eu repito, a Fazenda faz isso, rotineiramente."

O pronunciamento de Haddad foi convocado nesta sexta pela manhã pelo Ministério da Fazenda. Conforme explicou Haddad, ele decidiu se pronunciar antes da abertura dos mercados para evitar novos ruídos. "Dada a repercussão, nós precisamos ser rápidos na revisão, porque, ao contrário das outras decisões que nós tomamos, nós tínhamos um tempo maior para rever", frisou o ministro.