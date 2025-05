Avião particular cai e deixa vários mortos na Califórnia

Destroços da aeronave que atingiu casa e carros (SANDY HUFFAKER/AFP)

Várias pessoas morreram, nesta quinta-feira (22), na queda de um pequeno avião particular durante a noite em um bairro residencial de San Diego, Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, de acordo com as autoridades locais.

"Acreditamos que haja várias vítimas mortais", disse Dan Eddy, do Corpo de Bombeiros de San Diego, que explicou que as vítimas provavelmente estavam a bordo da aeronave, e não nos veículos ou casas danificados no acidente.

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) informou que o avião caiu por volta das 3h45, horário local.

O avião particular, registrado no Centro-Oeste do país, podia estar levando entre oito e dez pessoas a bordo, incluindo o piloto, segundo as autoridades locais, que ainda não sabem o número exato de passageiros no momento do acidente.

"Esta é uma tragédia e nos solidarizamos com os afetados. Continuaremos presentes (...) e garantiremos que as famílias afetadas, que estão sem acesso às suas casas, recebam o apoio adequado até que possam retornar", declarou o prefeito de San Diego, Todd Gloria, em uma coletiva de imprensa.

A área afetada, perto do Aeroporto Executivo Montgomery-Gibbs, é "uma das maiores áreas residenciais militares do mundo" e "muitas famílias de militares foram afetadas", disse o capitão Robert Heely, comandante da Base Naval de San Diego, também presente na coletiva.

Mais de dez casas foram danificadas e vários carros foram queimados. O chão estava coberto de escombros, relatou Eddy.

Uma linha de energia também foi danificada e os investigadores trabalham para determinar se isso influenciou no incêndio das casas e dos veículos.

Nas redes sociais, a polícia de San Diego indicou a evacuação de três ruas e pediu aos moradores que entrassem em contato com as autoridades se encontrassem destroços ou sentissem cheiro de querosene.

Os moradores feridos, alguns dos quais sofreram queimaduras nos pés, foram atendidos no local. Ninguém foi levado ao hospital.







Dezenas de evacuados



San Diego abriga instalações da Marinha americana e bases da guarda costeira.

O estudante do ensino médio Zane Baker, que se apresentou como filho de um militar, contou que a polícia foi de casa em casa para remover dezenas de pessoas.

"Certifiquei-me de que todos os meus irmãos e irmãs estavam acordados, conscientes e bem", disse ao canal de televisão local KTLA.

Os Estados Unidos têm sido palco de diversos acidentes e problemas aéreos recentemente.

Nas últimas semanas, falhas no controle de tráfego aéreo afetaram pelo menos duas vezes o movimentado aeroporto de Newark, na costa leste. No final de janeiro, a colisão em pleno voo entre um avião comercial e um helicóptero militar em Washington deixou 67 mortos.

Em maio, duas pessoas morreram quando o pequeno avião em que viajavam caiu em um bairro residencial no noroeste de Los Angeles.