Geraldo Alckmin entrega ao Papa Leão XIV convite para a COP30

Vice-presidente está na Itália representando o presidente Lula; ontem ele presenteou o Papa com uma camisa do Santos

O papa Leão XIV recebeu o vice-presidente do Brasil Geraldo Alckmin /Reprodução/Vatican News

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, entregou ao Papa Leão XIV um convite para a COP30, que será realizada em novembro, na capital do Pará, Belém, conforme apurou o Correio.



Alckmin viajou até o Vaticano para participar, na manhã de hoje (18/5), da cerimônia que dá início ao Pontificado do Papa. Ontem ele se reuniu com cardeais brasileiros e com o arcebispo Paul Gallagher, responsável pelas relações internacionais da Santa Fé.

Confira as informações no Correio Braziliense.