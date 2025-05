Zagueiro é atingido por cadeira arremessada pela própria torcida

O zagueiro Jack MacKenzie foi atingido por cadeira jogada pela própria torcida/Getty Images

O Campeonato Escocês protagonizou cenas lamentáveis neste sábado (17/5). Após derrota por 2 x 1 de virada para o Dundee United, o zagueiro Jack MacKenzie, do Aberdeen, acabou se ferindo após ser atingido por cadeira jogada pela própria torcida.

Com a derrota, o Aberdeen perdeu uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, justamente para o Dundee United. No apito final, os torcedores do time vencedor invadiram o gramado para comemorar o triunfo.

No entanto, no banco de reservas, Jack MacKenzie acabou sendo atingido pelo objeto e precisou de atendimento médico por causa do ferimento. O defensor saiu do estádio de maca, carregado pelos médicos.

