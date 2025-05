Delegação da Ucrânia e Rússia se reuniram, mas sem Putin e Zelensky

This handout photograph taken and released by Turkish Foreign Ministry on May 16, 2025, shows Russian delegation (right side) Aleksandr Fomin (3rd L),deputy Minister of Defence, Mihail Galuzin (4th L), Deputy Minister of Foreign Affairs, Vladimir Medinsky (5th L) , head of the peace talk delegation, Igor Kostyukov (6th L), Director of Russian Military Intelligence, (centre side) Turkish Foreign Minister Hakan Fidan(C) , Turkish Intelligence Organisation Director Ibrahim Kalin (2nd L) and Ukrainian delegation attending a meeting for Ukraine-Russia peace talks at the Turkish Presidential office Dolmabahce, in Istanbul. (Photo by Handout / TURKISH FOREIGN MINISTRY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / TURKISH FOREIGN MINISTRY" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS/Handout / TURKISH FOREIGN MINISTRY / AFP

Nesta sexta-feira (16), o chefe da delegação russa, o conselheiro presidencial Vladimir Medinsky, nas conversações de paz com a Ucrânia em Istambul, na Turquia, indicou que estava satisfeito com o resultado da primeira rodada da reunião com os negociadores ucranianos, que durou cerca de uma hora e meia.

O Kremlin tinha divulgado que o presidente da Rússia Vladimir Putin e o chanceler Serguei Lavrov não integrariam a delegação russa. Por sua vez, o líder da Ucrânia Volodymyr Zelensky, que se encontrava em Ancara na quinta-feira (15) e se reuniu com o presidente turco, decidiu cancelar sua ida a reunião com as autoridades da Rússia, a quem classificou de “decorativa, depois da desistência de Putin. O presidente dos EUA, Donald Trump, havia ainda indicado que comparecia, mas acabou não indo e na véspera declarou que nada iria avançar até que ele e Putin se reunissem pessoalmente.

Já Medinsky afirmou que a comitiva do seu país se encontra disponível para mais reuniões e que as partes chegaram a um acordo para a troca de mil prisioneiros de cada país nos próximos dias. "O lado ucraniano solicitou conversações diretas entre os presidentes dos dois países. Tomamos nota deste pedido. Acordamos que cada lado apresentará a sua visão detalhadamente sobre a possibilidade de um futuro cessar-fogo. Após a apresentação dessa visão, acredito que seria apropriado, tal como foi também acordado, continuar as negociações", revelou.

O chefe da diplomacia turca, Hakan Fidan, também participou nas conversações no Palácio Dolmabahçe em Istambul, segundo o seu gabinete.

A emissora pública ucraniana Suspilne informou uma pausa nas primeiras conversações e a agência russa TASS comunicou que as duas delegações ainda não decidiram se irão retomá-las.

Entretanto, uma fonte diplomática ucraniana, que quis manter anonimato, confidenciou à agencia France-Press (AFP) que os representantes russos apresentaram exigências inaceitáveis, como a retirada das tropas de Kiev do seu território para que o cessar-fogo fosse implementado, além de concordar em ceder as regiões anexadas por Moscou.

Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a prioridade número um é um cessar-fogo total, incondicional e honesto. “É necessário que isso aconteça imediatamente para pôr termo à matança e criar uma base sólida para a diplomacia. E se os representantes russos hoje em Istambul não conseguirem sequer concordar com isso, com um cessar-fogo, então será 100% claro que Putin permanece minando a diplomacia. A pressão tem de continuar a aumentar até que se registrem verdadeiros progressos. O mundo tem de responder, tem de haver uma reação forte, incluindo sanções contra o setor energético e os bancos russos”, disse na cúpula da Comunidade Política Europeia, que decorre na Albânia.

O encontro de ambas as delegações não acontecia desde 2022, quando se sentaram à mesa das negociações, em Istambul, também sem a presença de Putin e Zelensky.

É uma tentativa de entendimento para alcançar a paz, no entanto poucos apostam num resultado positivo devido ao fato das comitivas não serem representantes do primeiro escalão dos respectivos governos.

UE promete novas sanções à Moscou

A presidente do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen, anunciou hoje na capital albanesa, que esta sendo finalizado mais um pacote de sanções para tentar forçar a Rússia a negociar uma solução pacífica na guerra da Ucrânia. Von der Leyen apontou que é necessário aumentar a pressão sobre Moscou após Putin ter recusado ir à Turquia negociar com Zelenksy e não concordar com uma trégua imediata durante as conversações entre as comitivas ucranianas e russas