Trump tem a pior popularidade de um presidente dos EUA em cem dias de governo

/Annabelle GORDON / AFP

Para avaliar os cem dias do segundo mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a última sondagem do jornal Washington Post/ABC News, apontou que só 39% dos americanos aprovam a atuação do presidente, contra 55% que desaprovam. Já 5% não sabem ou não responderam. O próprio Washington Post garante que nenhum outro presidente, desde que existem registros, foi tão impopular como Trump a esta altura do mandato. Joe Biden, por exemplo, na mesma fase, apresentou cerca de 52% de aprovação, enquanto Barack Obama, no seu primeiro mandato, tinha 69%. Em outra sondagem, realizada pela CBS/YouGov, também mostra que 53% dos americanos acha que a economia nacional está pior desde a chegada do republicano ao poder, com 28% a responderem que está melhor e 19% a dizer que está na mesma. A um ano e meio das eleições intercalares, estas não serão boas notícias para Trump, que venceu com a promessa de melhorar a economia americana e fazer a América grande outra vez, de acordo com o seu slogan de campanha Make America Great Again. Nestes pouco mais de três meses desde a tomada de posse, em 20 de janeiro, Trump cumpriu a promessa feita na campanha, ou seja, mudar drasticamente o rumo da América ao retornar à Casa Branca. Mas, a popularidade em queda se deve, segundo os analistas, a muitas medidas consideradas controversas e polêmicas na política interna e externa, sendo o maior impacto à imposição de tarifas aos produtos da maioria dos países e causando a reação de quase todos eles, o que deixou o mundo à beira de uma guerra comercial e cresceu a preocupação dos americanos com o custo de vida e um possível aumento na inflação do país. Mas, Trump protagoniza ainda avanços e recuos nesta questão das tarifas alfandegárias. Já a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, anunciou que Donald Trump vai estar hoje num comício no condado de Macomb, no Michigan. "O presidente Trump está entusiasmado por voltar ao grande estado do Michigan na terça-feira, onde vai estar em comício no condado de Macomb para celebrar os 100 PRIMEIROS DIAS", disse Leavitt.