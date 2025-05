Mujica enfrenta 'fase terminal' do câncer

Ex-presidente do Uruguai José ''Pepe'' Mujica/ AFP

O ex-presidente uruguaio José Mujica está na fase "terminal" de um câncer de esôfago e recebe cuidados paliativos para aliviar a dor, disse sua esposa, a ex-vice-presidente Lucía Topolansky, a um veículo de comunicação local.

Em janeiro, Mujica revelou que o câncer havia se espalhado por todo o seu corpo e que ele não faria mais tratamento aos 89 anos.

A situação atual é "terminal", disse Topolansky, citada pela estação de rádio local Sarandí, e explicou que eles fazem todo o possível para garantir que ele viva a parte final de sua vida "da melhor maneira possível".

Sobre a ausência do ex-presidente (2010-2015) nas eleições regionais de domingo, nas quais a esquerda manteve o poder na capital do país, Montevidéu, sua companheira explicou que o deslocamento era demais para ele e seu médico recomendou que ele não fosse.

No domingo, o presidente uruguaio, Yamandú Orsi, sucessor de Mujica, pediu que a privacidade do ex-guerrilheiro fosse respeitada.

"Devemos todos contribuir para garantir que a dignidade seja a chave em todas as fases de nossas vidas. Não devemos enlouquecê-lo, devemos deixá-lo em paz", insistiu Orsi.

Com seu estilo de vida austero e direto, que lhe renderam o apelido de presidente "mais pobre" do mundo — uma afirmação que ele sempre negou — Mujica se tornou um emblema da esquerda latino-americana e, com sua retórica anticonsumista, conquistou simpatizantes no mundo todo.