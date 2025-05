Vaticano divulga brasão e lema do papa Leão 14

Papa Leão 14 em sua apresentação no Vaticano/Fillipo Monteforte/AFP

O Vaticano divulgou o brasão e o lema do papa Leão 14, além da foto oficial do novo pontífice da Igreja Católica. As imagens se tornaram públicas neste sábado (10/5).

De acordo com a Santa Sé, o brasão escolhido pelo sucessor de Francisco remete à conversão de Santo Agostinho, que inspira a ordem do novo líder cristão.

O símbolo ainda carrega uma mensagem do santo: “In Illo uno unum“. A frase em latim, que significa “em um só somos um”, fez parte de um sermão de Santo Agostinho. Segundo o Vaticano, ela explica que, embora os cristãos sejam muitos, “no único Cristo somos um”.



