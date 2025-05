Por qual time torce o papa Leão 14?

Torcedores peruanos do Juan Aurich e do Alianza Lima reivindicam título de ''time do papa''

Papa Leão 14 no anúncio oficial no Vaticano/Alberto Pizzoli/AFP

Relacionar papa e futebol era quase uma heresia até o argentino papa Francisco se declarar torcedor apaixonado do San Lorenzo de Almagro. Será que o seu sucessor tem alguma preferência clubística?

De acordo com o perfil do Instagram @punterobr, torcedores peruanos de dois clubes reivindicam o título de “time do papa”. Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, mas com uma relação muito forte com o Peru, onde viveu grande de sua vida eclesiástica, o papa Leão 14 ainda não anunciou publicamente sua preferência pelo Juan Aurich ou Alianza Lima.

O Juan Aurich, também conhecido como Ciclón del Norte, é o maior clube da cidade de Chiclayo, onde Robert Prevost foi cardeal. Segundo José María Núñez Vallejos, ex-coroinha que o acompanhou, o papa Leão 14 presenteava os seminaristas visitantes com uma camisa do Juan Aurich. Fotos publicadas no Instagram não deixam o ex-coroinha mentir.

Do outro lado do Atlântico, o ex-meia Roberto Merino também deu depoimento a favor do Ciclón. Em entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport, o habilidoso meia peruano disse que o papa estava sempre no estádio Elías Aguirre, assistindo aos jogos do Juan Aurich, clube que já foi campeão nacional, em 2011, mas hoje amarga a terceira divisão.

Apesar dos fortes indícios, inchas do Alianza Lima reivindicam a preferência do novo chefe de estado do Vaticano. A justificativa é uma foto em que Robert Prevost aparece ao lado de Cesar Cueto, ídolo do clube e um dos grandes meio-campistas da história do futebol peruano, tendo disputado as copas de 1978 e 1982.

O norte-americano, naturalizado peruano, papa Leão 14 já havia se declarado torcedor do White Sox, equipe de beisebol de Chicago, e admirador do tênis. No campo do futebol, por enquanto, ele não se pronunciou. Até isso acontecer, torcedores peruanos buscam vestígios que puxem a sardinha para o seu clube.