Motta diz que dará andamento a processos contra Ramagem, Zambelli, Eduardo e Glauber

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que deve dar andamento nos próximos dias aos casos de quatro parlamentares, os deputados federais Alexandre Ramagem (PL-RJ), Carla Zambelli (PL-SP), Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Glauber Braga (PSOL-RJ).

A decisão foi comunicada em pronunciamento à imprensa, após a realização de uma reunião com o colégio de líderes partidários. Veja as decisões de Motta:

Zambelli:

Concluída a decisão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira, 9, Motta disse que levará o caso diretamente ao plenário;



Ramagem:

Não há o rito da CCJ. A Mesa Diretora publicará nesta terça o prazo de cinco sessões para que ele se defenda, e o caso vai direto ao plenário na próxima semana, dia 17 de dezembro.



Glauber:

O processo já foi concluído no Conselho de Ética e será levado ainda nesta semana para o plenário;



Eduardo:

Com número suficiente de faltas para a cassação do seu mandato, Motta disse que publicará um prazo de cinco sessões para que ele se defenda e, em seguida, a Mesa Diretora apresentará a sua decisão.

