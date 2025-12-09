° / °
Política
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Motta diz que dará andamento a processos contra Ramagem, Zambelli, Eduardo e Glauber

A decisão foi comunicada em pronunciamento à imprensa, após a realização de uma reunião com o colégio de líderes partidários

Estadão Conteúdo

Publicado: 09/12/2025 às 15:31

Seguir no Google News Seguir

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta/Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que deve dar andamento nos próximos dias aos casos de quatro parlamentares, os deputados federais Alexandre Ramagem (PL-RJ), Carla Zambelli (PL-SP), Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Glauber Braga (PSOL-RJ).

A decisão foi comunicada em pronunciamento à imprensa, após a realização de uma reunião com o colégio de líderes partidários. Veja as decisões de Motta:

Veja também:


Zambelli:

Concluída a decisão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira, 9, Motta disse que levará o caso diretamente ao plenário;


Ramagem:

Não há o rito da CCJ. A Mesa Diretora publicará nesta terça o prazo de cinco sessões para que ele se defenda, e o caso vai direto ao plenário na próxima semana, dia 17 de dezembro.


Glauber:

O processo já foi concluído no Conselho de Ética e será levado ainda nesta semana para o plenário;


Eduardo:

Com número suficiente de faltas para a cassação do seu mandato, Motta disse que publicará um prazo de cinco sessões para que ele se defenda e, em seguida, a Mesa Diretora apresentará a sua decisão.

Alexandre Ramagem , Câmara , Câmara dos Deputados , Carla Zambelli , cassação , Ccj , Eduardo Bolsonaro
Mais de Política

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X