Morre Jane Goodall, renomada pesquisadora de chimpanzés e da defesa ambiental, aos 91 anos

Jane Goodall (ROBYN BECK / AFP)

Morreu Jane Goodall, conservacionista renomada por sua pesquisa de campo inovadora com chimpanzés e sua atuação global em defesa do meio ambiente. Ela tinha 91 anos. O Instituto Jane Goodall anunciou a morte da primatologista nesta quarta-feira, 1.º, em uma publicação no Instagram.

Décadas atrás, enquanto convivia com chimpanzés na África, Goodall documentou os animais usando ferramentas e realizando outras atividades que antes eram consideradas exclusivas dos humanos, e também observou suas personalidades distintas. Suas observações e aparições subsequentes em revistas e documentários na década de 1960 transformaram a forma como o mundo percebia não apenas os parentes biológicos vivos mais próximos dos humanos, mas também a complexidade emocional e social de todos os animais, ao mesmo tempo em que a impulsionaram para a consciência pública.

"Lá fora, na natureza, sozinha, você pode se tornar parte da natureza e sua humanidade não atrapalha", disse ela à Associated Press em 2021. "É quase como uma experiência extracorpórea quando, de repente, você ouve sons diferentes, sente cheiros diferentes e se torna parte dessa incrível tapeçaria da vida."

Em seus últimos anos, Goodall dedicou décadas à educação e à defesa de causas humanitárias e à proteção do mundo natural. Com seu sotaque britânico suave, ela era conhecida por equilibrar as realidades sombrias da crise climática com uma mensagem sincera de esperança para o futuro.

De sua base na cidade costeira de Bournemouth, no Reino Unido, ela viajava quase 300 dias por ano, mesmo já com mais de 90 anos para palestrar em auditórios lotados ao redor do mundo. Entre mensagens mais sérias, seus discursos frequentemente a apresentavam gritando como um chimpanzé ou lamentando que Tarzan tivesse escolhido a Jane errada.

Ao estudar chimpanzés pela primeira vez na Tanzânia, no início da década de 1960, Goodall era conhecida por sua abordagem não convencional. Ela não se limitava a observá-los de longe, mas se aprofundava em todos os aspectos de suas vidas. Ela os alimentava e lhes dava nomes em vez de números, algo que a fez receber resistência de alguns cientistas.

Suas descobertas foram divulgadas para milhões de pessoas quando ela apareceu pela primeira vez na capa da National Geographic em 1963 e, logo depois, em um documentário popular. Uma coleção de fotos de Goodall em campo ajudou a ela e até mesmo alguns chimpanzés a se tornarem famosos. Uma imagem icônica a mostrava agachada em frente ao filhote de chimpanzé chamado Flint. Ambos têm os braços estendidos, buscando o outro.

Em 1972, o Sunday Times publicou um obituário para Flo, mãe de Flint e matriarca dominante, após ela ter sido encontrada de bruços na beira de um riacho. Flint morreu cerca de três semanas depois, após mostrar sinais de luto, comer pouco e perder peso. "O que os chimpanzés me ensinaram ao longo dos anos é que eles são muito parecidos conosco. Eles borraram a linha entre humanos e animais", disse ela à Associated Press em 1997.

Goodall recebeu as mais altas honrarias civis de vários países, incluindo Grã-Bretanha, França, Japão e Tanzânia. Ela recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade em 2025 do então presidente dos EUA, Joe Biden, e ganhou o prestigioso Prêmio Templeton em 2021.

"Suas descobertas inovadoras mudaram a compreensão da humanidade sobre seu papel em um mundo interconectado, e sua luta apontou para um propósito maior para nossa espécie: cuidar da vida neste planeta", dizia a menção honrosa do Prêmio Templeton, que homenageia indivíduos cujo trabalho ao longo da vida incorpora uma fusão de ciência e espiritualidade.

Goodall também foi nomeada Mensageira da Paz das Nações Unidas e publicou diversos livros, incluindo a autobiografia best-seller "Razão para Esperança".

Nascida em Londres em 1934, Goodall disse que seu fascínio por animais começou quando aprendeu a engatinhar. Em seu livro, "Na Sombra do Homem", ela descreveu uma lembrança antiga de se esconder em um galinheiro para ver uma galinha botar um ovo. Ela ficou lá por tanto tempo que sua mãe relatou seu desaparecimento à polícia.

Ela comprou seu primeiro livro - Tarzan dos Macacos, de Edgar Rice Burroughs - aos 10 anos e logo decidiu seu futuro: viver com animais selvagens na África. Esse plano a acompanhou durante um curso de secretariado aos 18 anos e dois empregos diferentes. E em 1957, ela aceitou um convite para viajar para uma fazenda no Quênia, de propriedade dos pais de uma amiga.

Foi lá que ela conheceu o famoso antropólogo e paleontólogo Louis Leakey, em um museu de história natural em Nairóbi, e ele lhe ofereceu um emprego como secretária assistente. Três anos depois, apesar de Goodall não ter diploma universitário, Leakey perguntou se ela estaria interessada em estudar chimpanzés no que hoje é a Tanzânia. Ela disse à AP em 1997 que ele a escolheu "porque queria uma mente aberta".

O começo foi cheio de complicações. As autoridades britânicas insistiram que ela tivesse um companheiro, então ela trouxe a mãe inicialmente. Os chimpanzés fugiam se ela se aproximasse a menos de 457,20 metros deles. Ela também passou semanas doente com o que acredita ser malária, sem nenhum medicamento para combatê-la.

Mas ela finalmente conseguiu ganhar a confiança dos animais. No outono de 1960, ela observou o chimpanzé David Greybeard criou uma ferramenta com galhos e a usou para pescar cupins de um ninho. Anteriormente, acreditava-se que apenas humanos fabricavam e usavam ferramentas.

Ela também descobriu que os chimpanzés têm personalidades individuais e compartilham as emoções humanas de prazer, alegria tristeza e medo. Ela documentou laços entre mães e filhotes, rivalidade entre irmãos e dominância masculina. Em outras palavras, ela descobriu que não havia uma linha nítida entre humanos e o reino animal. Nos anos seguintes, ela descobriu que os chimpanzés se envolvem em um tipo de guerra e, em 1987, ela e sua equipe observaram um chimpanzé "adotar" um órfão de 3 anos que não era parente próximo.

Goodall recebeu dezenas de bolsas da National Geographic Society durante sua pesquisa de campo, iniciada em 1961. Em 1966, ela obteve um doutorado em etologia - tornando-se uma das poucas pessoas admitidas na Universidade de Cambridge como doutora. candidata sem diploma universitário. Seu trabalho evoluiu para uma defesa mais global depois que ela assistiu a um filme perturbador sobre experimentos em animais de laboratório em uma conferência em 1986. "Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa" disse ela à AP em 1997. "Era hora da vingança."

Quando a pandemia de covid-19 atingiu em 2020 e interrompeu seus eventos presenciais, ela começou a fazer podcasts de sua casa de infância na Inglaterra. Em dezenas de episódios do Jane Goodall Hopecast, ela transmitiu suas discussões com convidados, incluindo o senador americano Cory Booker, a autora Margaret Atwood e a bióloga marinha Ayana Elizabeth Johnson. "Se alguém quer alcançar as pessoas; se alguém quer mudar atitudes, é preciso alcançar o coração", disse ela durante seu primeiro episódio. "Você pode alcançar o coração contando histórias, não discutindo com o intelecto das pessoas."

Anos depois, ela rejeitou táticas mais agressivas de ativistas climáticos, dizendo que poderiam ter um efeito contraproducente, e criticou as mensagens de "pessimismo e pessimismo" por fazerem os jovens perderem a esperança. Na preparação para as eleições de 2024, ela foi cofundadora do "Vote pela Natureza", uma iniciativa que incentivava as pessoas a escolherem candidatos comprometidos com a proteção do mundo natural.

Ela também construiu uma forte presença nas redes sociais, publicando para milhões de seguidores sobre a necessidade de acabar com a pecuária industrial ou oferecendo dicas para evitar a paralisia causada pela crise climática. Seu conselho: "Concentre-se no presente e faça escolhas hoje cujo impacto se consolidará ao longo do tempo." (Com informações da Associated Press)