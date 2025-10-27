Morre, aos 79 anos, o advogado Sergio Bermudes

Sergio Bermudes (Reprodução/Bermudes Advogados)

O advogado Sergio Bermudes morreu nesta segunda-feira (27) por sepsia respiratória, aos 79 anos. Considerado um dos nomes mais influentes da advocacia brasileira, Bermudes sofria com complicações causadas pela Covid-19.

Um dos momentos que marcaram a carreira do jurista foi quando atuou na causa da viúva de Vladmir Herzog, que morreu sob custódia do Exército durante a ditadura militar.

Em nota, a Ordem dos Advogados Do Brasil (OAB) lamentou o falecimento do advogado e decretou luto oficial de três dias.



Veja a nota na íntegra:

OAB em luto pelo advogado Sergio Bermudes

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil lamenta profundamente o falecimento do advogado Sergio Bermudes, ocorrido nesta segunda-feira (27/10). Em sinal de respeito e reconhecimento por sua contribuição à advocacia, a OAB Nacional decreta luto oficial de três dias.

“Sergio Bermudes reuniu talento, coragem e rigor técnico em uma trajetória que honra a advocacia brasileira. Sua atuação firme em momentos-chave da nossa história deixa um legado de integridade e compromisso com a profissão”, afirmou o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti.

De acordo com o procurador constitucional, presidente da Comissão Constitucional e membro honorário vitalício do Conselho Federal, Marcus Vinícius Furtado Coêlho, “Bermudes possui inexcedível contribuição para a qualidade do exercício da advocacia. No âmbito da OAB, foi braço direito de Raymundo Faoro, o presidente da redemocratização do Brasil. Na academia e na profissão, sempre foi um inovador e fiel defensor dos postulados constitucionais. Permanecerá vivo por seus ensinamentos e pelo legado de dignidade e altivez”.

Natural de Cachoeiro de Itapemirim (ES), formou-se em Direito pela então Universidade do Estado da Guanabara (atual UERJ) em 1969, ano em que fundou o escritório que leva seu nome, no Rio de Janeiro. Com atuação destacada no contencioso cível, expandiu sua banca para outras capitais e se tornou referência nacional na área. Também teve carreira acadêmica, lecionando Direito Processual Civil, inclusive na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Bermudes advogou nos maiores casos do Brasil e exerceu a função de chefe de gabinete do presidente do Conselho Federal da OAB Raymundo Faoro (gestão 1977–1979).

A OAB Nacional se solidariza com seus familiares, colegas e amigos.