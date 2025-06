Moraes marca interrogatórios de Bolsonaro e outros réus em ação no STF

Réus do núcleo 1 da trama golpista serão ouvidos a partir da próxima semana. Os trabalhos serão iniciados com o ex-ajudante Mauro Cid

Ex-presidente Jair Bolsonaro (Reprodução)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes marcou, a partir de 9 de junho, os interrogatórios dos réus da ação penal que investiga uma suposta trama golpista. Eles compõem o chamado núcleo crucial da trama. Ao todo, são 8 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, de acordo com a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR).



Os trabalhos começarão com o interrogatório do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid.

Após o interrogatório de Cid, começarão a ser ouvidos os demais réus. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) será o primeiro — priorizando a ordem alfabética. Como um interrogatório pode durar mais de um dia ou ocorrerem três em uma mesma data, não é possível determinar, com certeza, em qual dia cada um dos réus falará.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Confira as informações completas no Metrópoles.