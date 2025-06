Lindbergh diz que pedirá o bloqueio dos bens de Jair Bolsonaro

Deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) na sede da PF (VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto)

Antes de prestar depoimento à Polícia Federal (PF), na tarde desta segunda-feira (2/6), o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que vai solicitar o bloqueio de bens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os esclarecimentos do parlamentar são dados em virtude do inquérito que investiga se o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) agiu dos Estados Unidos para ameaçar o Supremo Tribunal Federal (STF) e atentar contra a soberania nacional. Ele chegou à sede da corporação, em Brasília, às 14h55.

Segundo Lindbergh, que é líder do PT na Câmara dos Deputados, está claro que o pai ajuda a sustentar o filho nos EUA. A principal forma do financiamento seria por meio de pagamentos via PIX: “A gente acha que isso que está alimentando essa campanha cotidiana de ataques à instituição [STF]”, explicou.

