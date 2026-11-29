Marco Túlio Cícero pagou com a vida por defender uma República agonizante. Sua reflexão sobre a lei natural e a ética desinteressada atravessou mais de dois mil anos e segue como referência para o pensamento jurídico. Uma de suas frases mais conhecidas resume essa ideia: “Não há nada mais injusto do que procurar uma recompensa na justiça”.

Na Roma do século I a.C., intrigas políticas e suborno faziam parte da vida pública. Em meio a um Senado fragmentado e a instituições pressionadas por dirigentes ambiciosos. Cícero defendia que a retidão não deveria servir como moeda de troca e que a justiça precisava ser praticada sem cálculo de ganho pessoal.

A ascensão de um orador contra a corrupção

Nascido em 106 a.C., em Arpino, numa família plebeia da classe equestre, Cícero era o que os patrícios romanos chamavam, com desdém, de novus homo, um homem novo. Sem antepassados nobres que lhe abrissem caminho, construiu a carreira com base na inteligência.

Estudou direito em Roma e depois viajou à Grécia, onde conheceu as correntes filosóficas da época, recebeu influência do estoicismo e aprimorou a oratória com mestres gregos.

Sua projeção não veio de um tratado, mas da atuação na Justiça. Em 70 a.C., assumiu a defesa dos sicilianos contra Caio Verres, ex-governador acusado de saquear a ilha. Seus discursos, conhecidos como Verrinas, levaram Verres ao exílio antes mesmo do fim do julgamento.

A vitória o projetou politicamente e reforçou sua convicção de que a lei deveria proteger os oprimidos, e não servir de privilégio aos poderosos. Após o assassinato de Júlio César, ele se opôs a Marco Antônio nas Filípicas. Em 43 a.C., depois da formação do Segundo Triunvirato, foi proscrito e executado.

Suas mãos foram cortadas, e sua cabeça, exposta na Rostra do Fórum Romano.

A lei natural e o limite do que é legal

A rejeição de Cícero à justiça interesseira aparece no diálogo De Republica , especialmente no terceiro livro. Nele, o autor refuta os argumentos do filósofo Carnéades, que via a justiça como uma convenção humana baseada na utilidade. Nessa visão, as leis mudam conforme a conveniência, e as pessoas só agem bem por medo do castigo.

Pela voz da personagem Lélio, Cícero defende a existência de uma verdadeira lei: a razão reta em concordância com a natureza. Ela seria universal e imutável, sem depender de decretos do Senado nem da vontade da multidão.

Se a maioria pudesse definir o certo, argumenta ele, o roubo ou o adultério poderiam ser considerados corretos se bastasse um voto majoritário, e por isso, a justiça precede as leis escritas.