William Faulkner, escritor norte-americano vencedor do Nobel de Literatura, afirmou em um de seus escritos que não é possível nadar rumo a novos horizontes sem a coragem de perder a costa de vista.

A ideia fala diretamente a quem adia decisões importantes por medo de errar. Os propósitos que cada pessoa persegue ao longo da vida ajudam a avaliá-la.

A busca por plenitude e felicidade leva muitas pessoas a investir tempo e energia para transformar um desejo abstrato em uma realidade concreta e duradoura.

O risco que acompanha os objetivos

Esse percurso, porém, nunca é livre de obstáculos, e alcançar o ponto no horizonte quase sempre exige assumir riscos. O fracasso é uma possibilidade real, e muita gente recua diante do primeiro sinal de incerteza.

A escolha permanente por caminhos seguros, no entanto, pode produzir o efeito oposto ao pretendido: em vez de proteger, afasta a pessoa da própria meta. Evitar todo erro acaba sendo, paradoxalmente, uma forma de nunca sair do lugar onde já se está.

Ambição com medida e aprendizado com erros

Com essas palavras, Faulkner ressaltava a necessidade de sair da zona de conforto para realizar os anseios mais profundos. A ambição, desde que moderada, é necessária para quem decide embarcar nessa travessia pessoal.

O medo, por sua vez, não deveria travar esse avanço. O próprio fracasso pode impulsionar a trajetória porque revela erros e permite aprender com eles.

Outros nomes ligados ao Nobel de Literatura, como Gabriel García Márquez, Jacinto Benavente e Octavio Paz, também deixaram frases sobre memória, desejo e liberdade, citadas na mesma fonte. Faulkner recebeu o Prêmio Nobel de Literatura de 1949 por sua contribuição ao romance americano moderno, e é o único laureado nascido no Mississippi.

A frase lembra que a costa desaparece de vista quando alguém decide atravessar o mar.