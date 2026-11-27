O filósofo grego Aristóteles, nascido em 384 a.C., colocou a amizade no centro de sua teoria sobre a felicidade e a vida plena. Sua advertência ressoa ainda hoje: "não confie em quem não tem amigos, porque quem não tem amigos não pode ser feliz".

O pensador chamou essa plenitude de eudaimonía: o cultivo contínuo das qualidades de cada pessoa pela reflexão, pelo hábito e pelo diálogo com outros seres humanos. Nessa visão, a virtude não floresce no isolamento.

A virtude só ganha sentido na comunidade

Para Aristóteles, a excelência no trato cotidiano se expressa no equilíbrio entre a adulação e a aspereza nas relações, assim como entre a avareza e o desperdício no uso dos bens. Essas qualidades encontram sentido na comunidade.

A vida compartilhada permite praticar os valores que levam a uma existência realizada. Em suas lições no Liceu, o filósofo afirmou que a falta de laços profundos limita o desenvolvimento moral e intelectual necessário para uma vida bem-sucedida. Na convivência, a pessoa reconhece, corrige e fortalece a própria virtude.

Repensando a amizade na era digital

O pensamento aristotélico influenciou as disciplinas científicas e humanísticas ao longo de mais de vinte e três séculos. Baseado na observação e na lógica, ofereceu categorias para a ética e a política que continuam relevantes no século XXI.

Aristóteles distinguiu três espécies de amizade: por utilidade, por prazer e a perfeita, entre pessoas virtuosas. Esta última é rara e exige tempo e intimidade para se constituir.

Atualmente, o filósofo David Pastor Vico retoma essa advertência clássica para discutir o cuidado com os afetos nas plataformas digitais. Mais do que a quantidade de contatos ou interações virtuais, a reflexão de Aristóteles questiona a qualidade, a reciprocidade e a profundidade dos vínculos reais do indivíduo hiperconectado.

Para Aristóteles, a felicidade não é prazer, posse de bens ou reconhecimento, mas a prática de uma vida virtuosa, na qual a amizade ocupa lugar central.