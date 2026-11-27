Quem começou a contribuir para o INSS antes de 13 de novembro de 2019 vai enfrentar exigências mais rigorosas a partir de 1º de janeiro de 2027. As duas principais modalidades de transição — idade mínima progressiva e regra de pontos — recebem ajustes que afetam diretamente o planejamento da aposentadoria.

Na modalidade de idade mínima, o corte sobe para 60 anos entre mulheres e 65 anos entre homens. Já na regra de pontos, que soma tempo de serviço com idade, o piso passa a ser 94 para mulheres e 104 para homens. As duas modalidades mantêm o tempo mínimo de contribuição em 30 e 35 anos, respectivamente.

Como funciona a idade mínima progressiva

Essa modalidade reúne dois fatores: um limite de idade e um tempo mínimo de contribuição. O Requisito etário sobe seis meses a cada ciclo anual, enquanto a contribuição permanece fixa — 30 anos para mulheres e 35 para homens. Em 2026, o corte era de 59 anos e 6 meses para mulheres e 64 anos e 6 meses para homens.

A partir de 2027, a trabalhadora precisa completar 60 anos, e o trabalhador, 65. Para os homens, 65 anos já é o teto da regra de transição. Entre as mulheres, a exigência continua subindo seis meses por ano até chegar aos 62 anos em 2031.

Quem tem 30 anos de contribuição mas ainda não completou 60 anos em 2027 terá de aguardar o aniversário para preencher os requisitos completos.

Entendendo a soma de pontos

No modelo de pontuação, o cálculo une tempo de contribuição à idade do segurado. O resultado precisa alcançar uma marca mínima estabelecida pela lei, sempre respeitando o piso de 30 e 35 anos de contribuição. Uma trabalhadora com 60 anos e 34 anos de contribuição, por exemplo, soma 94 pontos e atinge a pontuação exigida para o benefício.

O mesmo vale para quem tem 59 anos, mas já contribuiu por 35 anos: essa pessoa alcança a pontuação exigida sem ter chegado aos 60. Entre os homens, a lógica se repete: 65 anos de idade somados a 39 de contribuição também resultam nos 104 pontos necessários.

Vale ressaltar que a regra de pontos não impõe uma idade mínima fixa, dependendo apenas da pontuação e do tempo mínimo de contribuição.

Atenção aos cálculos precisos

O sistema do INSS não trabalha apenas com anos completos — a apuração leva em conta frações exatas, contadas em dias, tanto da idade quanto do tempo de serviço. Planejar a aposentadoria somando apenas anos cheios pode resultar em erro de cálculo e atraso na concessão do benefício.

Consultar o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) é o caminho mais seguro. Esse documento permite conferir o tempo já recolhido e simular quando as duas regras vão ser efetivamente cumpridas. A simulação também pode ser feita pelo Meu INSS (meu.inss.gov.br), com conta gov.br, no serviço Simular Aposentadoria, embora não garanta a concessão do benefício.

Progressão até 2031 e direitos adquiridos

A Reforma da Previdência fixou uma progressão anual para ambas as modalidades, e o calendário segue avançando além de 2027. Na regra de pontos, a exigência chega a 95 pontos para mulheres e 105 para homens já em 2028.

A partir daí, a pontuação masculina fica estável em 105, enquanto a feminina continua subindo ano a ano até atingir 100 pontos em 2033. Na idade mínima progressiva, a exigência para as mulheres cresce seis meses a cada ciclo até chegar a 62 anos em 2031, enquanto a dos homens se mantém em 65 anos desde 2027.

Quem completar todos os requisitos de uma modalidade até 31 de dezembro de 2026 tem direito adquirido e pode solicitar o benefício depois, mesmo com as mudanças de 2027.

Quem se aproxima da aposentadoria deve acompanhar o próprio extrato previdenciário com atenção, já que o requisito de idade só se cumpre na data do aniversário correspondente.