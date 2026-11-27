A Nasa divulgou uma imagem da Via Láctea sobre as dunas brancas e lagoas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, captada durante a noite em julho. O fotógrafo Ignacio Fernández registrou a cena a uma latitude de aproximadamente 2º sul, criando uma composição que combina fenômenos cósmicos e terrestres.
A foto impressiona pelo contraste visual entre a Galáxia arqueada e o contorno escuro da lagoa abaixo, gerando o que a agência descreveu como um "olho cósmico" — metade no espaço, metade no solo. Mas a Nasa esclareceu que essa aparência enganosa é resultado de técnica fotográfica, não de uma característica real da Via Láctea.
O efeito visual que cria a ilusão
A Galáxia não é realmente arqueada como parece na imagem. Segundo a Nasa, a ilusão surge do uso de uma lente grande-angular combinado ao enquadramento de Ignacio Fernández, que alinhou a Via Láctea ao contorno da lagoa escura, gerando a sensação de um arco perfeito no céu.
Segundo a Nasa, o efeito decorre do uso de uma lente grande-angular, que distorce a perspectiva da cena, e do enquadramento feito pelo fotógrafo, que alinhou a Galáxia ao contorno da lagoa.
Um parque com paisagem única
Os Lençóis Maranhenses já impressionam pela formação natural rara: dunas brancas de quartzo intercaladas com lagoas de água doce que se formam entre elas. A Nasa definiu o parque como uma espécie de deserto formado de água, segundo apurou o Correio do Povo, mas ressaltou que a comparação engana, já que a região recebe cerca de 125 centímetros de chuva por ano, volume ligeiramente superior ao registrado em Seattle, nos Estados Unidos, e aproximadamente o dobro do observado em Londres, no Reino Unido.
Na imagem, geologia, clima e fenômenos cósmicos aparecem reunidos em uma única composição registrada por Ignacio Fernández.