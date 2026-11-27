Aposentados que dependem de outra pessoa para tarefas simples do dia a dia podem ter o benefício do Instituto Nacional do Seguro Social aumentado em 25%. A regra vale para quem recebe aposentadoria por incapacidade permanente e precisa de assistência constante para viver com autonomia.

Uma aposentadoria de R$ 3.000 pode saltar para R$ 3.750, somando R$ 750 extras todos os meses — valor que também reflete no 13º salário. O dinheiro ajuda a cobrir gastos como cuidador, alimentação adaptada e itens de higiene pessoal que passam a ser necessários quando a independência do segurado diminui.

Quem pode solicitar o acréscimo

O artigo 45 da Lei nº 8.213/1991 garante esse adicional a quem já recebe aposentadoria por incapacidade permanente, modalidade conhecida anteriormente como aposentadoria por invalidez. O texto legal, segundo apuração do Portal Tempo Novo, condiciona o pagamento à necessidade comprovada de assistência permanente de terceiros.

O grau de dependência do segurado é o que define a concessão, não apenas o diagnóstico da doença ou deficiência. Cegueira total, perda de nove dedos das mãos ou mais, e paralisia dos membros superiores ou inferiores estão entre as situações previstas na norma.

A legislação também contempla a perda dos membros inferiores sem possibilidade de uso de próteses. Também entram na lista a perda de uma mão somada à dos dois pés e a de um braço com uma perna quando o uso de prótese é inviável.

Quadros mentais graves que comprometem a autonomia da pessoa e enfermidades que obrigam a ficar acamado de forma contínua completam a lista de critérios. Incapacidade permanente para atividades cotidianas básicas também entra no conjunto de condições reconhecidas pelo instituto. Ainda assim, ter uma dessas doenças ou deficiências não garante o pagamento automático do adicional.

Cabe ao INSS avaliar se as limitações impedem o segurado de manter uma rotina independente, a ponto de exigir ajuda permanente de outra pessoa. Um aposentado que não consegue se alimentar, tomar banho ou fazer a própria higiene sozinho tende a atender aos requisitos para o aumento.

O Portal Tempo Novo apurou que a análise inclui perícia médica, que pode ser convocada durante o processo, e que o instituto pode pedir documentos complementares, por isso é importante acompanhar as notificações no Meu INSS.

Pelas informações apuradas pelo Portal Tempo Novo, o direito não alcança quem recebe aposentadoria por idade, por tempo de contribuição ou especial. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a ampliação para outras modalidades depende de lei específica, e a doença grave, por si só, não garante o aumento.

O adicional também reflete no 13º salário previdenciário, mas tem caráter individual: em caso de falecimento do aposentado, deixa de existir e não integra eventual pensão por morte. Segundo o Portal Tempo Novo, o pedido pode ser feito mesmo anos depois.

Em caso de agravamento da condição de saúde, e a assistência pode ser prestada por familiares, sem exigência de cuidador profissional. Quem tiver dificuldades para usar o Meu INSS pode buscar atendimento pela Central 135.

Como é calculado o valor extra

O acréscimo não segue uma tabela fixa — o cálculo usa como base o valor da aposentadoria já recebida por cada segurado. Isso significa que benefícios mais altos geram valores adicionais maiores, e o pagamento pode ultrapassar até o teto do INSS.

Uma aposentadoria de R$ 1.800 ganha acréscimo de R$ 450 e passa a R$ 2.250. Quem recebe R$ 2.000 tem adição de R$ 500, somando R$ 2.500 por mês.

Com R$ 5.000 de aposentadoria, o acréscimo é de R$ 1.250, chegando a R$ 6.250, e com R$ 6.000 o total sobe para R$ 7.500, segundo simulações apresentadas pelo Portal Tempo Novo.

No caso de R$ 2.500, o acréscimo chega a R$ 625, elevando o total para R$ 3.125. Já quem recebe R$ 4.000 de aposentadoria tem acréscimo de R$ 1.000, passando a R$ 5.000 por mês.

Não há exigência de contratar um profissional para prestar os cuidados: a assistência pode vir de um familiar, sem necessidade de comprovar vínculo formal de trabalho. Muitos segurados desconhecem esse direito e deixam de solicitar a revisão mesmo anos depois de começar a receber o benefício.

A solicitação pode ser feita diretamente pelo aplicativo ou site Meu INSS, na opção de consultar pedidos e serviços disponíveis. Quem já recebe aposentadoria por incapacidade permanente e enfrenta dificuldades para realizar tarefas básicas sozinho deve reunir laudos médicos que comprovem a necessidade de assistência de terceiros.