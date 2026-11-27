No capítulo X de O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry retrata um monarca que se julga dono de tudo ao redor e governa um pequeno planeta deserto sem nenhum súdito por perto. Assim que avista o protagonista, o rei já o trata como súdito, sem perguntar quem ele é.

Essa reação automática leva o menino a resumir o problema: ele não imaginava que, para os reis, o mundo fosse tão simplificado, já que todo homem vira súdito aos olhos deles. A fala mostra como quem exerce poder tende a enxergar qualquer pessoa como peça de seu domínio, nunca como alguém à parter o impossível

A conversa segue além da primeira provocação. O rei pretende que todas as suas ordens sejam obedecidas, mas também reconhece que existem limites que nenhum governante deveria ignorar.

Esse equilíbrio aparece quando o protagonista pede ao rei que ordene um pôr do sol. Em vez de fingir controle sobre o impossível, o rei responde que é preciso exigir de cada um apenas aquilo que cada um pode fazer — uma lição sobre os limites práticos de qualquer comando.

Razão como base da autoridade

O ponto mais forte do diálogo vem na frase seguinte do monarca. Segundo o El Confidencial, ele afirma que a autoridade se apoia, em primeiro lugar, na razão. Não é a imposição pela força que sustenta um comando legítimo, mas o reconhecimento de que a ordem faz sentido para quem a recebe.

Saint-Exupéry usa esse encontro silencioso, num planeta vazio, para questionar como líderes de verdade enxergam quem está sob seu comando. A passagem fala de poder sem precisar de exércitos, e convida o leitor a refletir sobre o que significa mandar.