O filósofo alemão Friedrich Nietzsche desafiou uma suposição que atravessa séculos: a de que emoção e razão são forças irreconciliáveis. Entre 1.883 e 1.885, ele escreveu sua obra monumental Assim falou Zaratustra, onde colocou em xeque a crença ocidental de que o amor exige abandono do pensamento lógico.

Nietzsche afirmou, no capítulo dedicado ao ler e ao escrever, que no amor sempre há algo de loucura, e que na loucura sempre há algo de razão, conforme informou o El Confidencial. Essa ideia resume sua provocação central: enamorar-se não significa renunciar ao pensamento racional, mas acessar uma forma de inteligência que a razão matemática não capta.

A lógica própria dos sentimentos

Para Nietzsche, os comportamentos aparentemente irracionais guardam motivos profundos frequentemente invisíveis à consciência imediata. O filósofo defendia que a chamada loucura amorosa não é perda de controle, mas expressão legítima da intensidade emocional operando conforme suas próprias leis internas — tão válidas quanto o cálculo matemático.

Em Assim falou Zaratustra , Nietzsche relacionava o amor diretamente ao desejo de viver, conferindo-lhe papel constitutivo da existência humana. Ele questionava as normas morais que pretendiam controlar os impulsos humanos, compreendendo o amor como força genuína capaz de transformar como percebemos a realidade ao nosso redor.

Essa compreensão aparece também em outras obras suas, como A gaia ciência e Para além do bem e do mal, nas quais questionou o predomínio da racionalidade sobre os sentimentos.

Expandir o que consideramos racional

Sua provocação permanece pertinente: por que supomos que ações apaixonadas carecem de sentido? O filósofo sugeria que a vida plena exige integração de ambas as dimensões — emoção e pensamento — em vez de hierarquizar uma sobre a outra. O amor representa assim não um desvio da razão, mas um modo distinto e legítimo de estar no mundo.

A reflexão de Nietzsche sobre as relações humanas segue convidando à reconsideração de como entendemos os impulsos que nos movem.

Abraçar a dimensão amorosa da existência não exige renúncia ao pensamento — mas sim coragem para reconhecer que a lógica do sentimento obedece a leis próprias. Tão válidas quanto aquelas do cálculo, e que ambas são necessárias para uma vida verdadeiramente vivida.