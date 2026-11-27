A liberdade entendida como fazer tudo o que se quer é uma ilusão, segundo o filósofo grego Sócrates. Quem cede a cada impulso ou desejo imediato não age com autonomia, mas obedece a tiranos internos tão dominadores quanto qualquer poder externo.

A reflexão do pensador ateniense ganha força em uma época de consumo acelerado e redes sociais que recompensam a reação imediata. Sócrates não deixou textos próprios, mas a ideia sobrevive nos registros de discípulos como Platão e Xenofonte, que colocaram o autodomínio, chamado de enkrateia, no centro da ética humana.

A confusão entre vontade e liberdade

O engano está em confundir a satisfação dos impulsos com independência. Quando o desejo governa sem a razão, não há escolha real, mas reação automática. A pessoa acaba comandada pelo que é urgente e deixa de considerar o que realmente importa.

A liberdade exige uma pausa entre o estímulo e a ação. Nesse intervalo, a pessoa avalia as consequências: o que busca constrói algo valioso ou a aprisiona? Sem esse espaço de reflexão, a vontade fica refém dos impulsos e a pessoa perde o controle da própria vida.

Uma ideia que atravessa 24 séculos

Sócrates foi condenado à morte em 399 a.C., mas sua reflexão sobre governar a si mesmo continua a provocar reflexão. Os discípulos registraram que, para o filósofo, ninguém pode se considerar dono da própria vida se não consegue se governar. Para Xenofonte, discípulo de Sócrates, o autodomínio não é uma virtude isolada, mas a base de todas as virtudes.

Hoje, grande parte da economia digital funciona com base em recompensas imediatas, como compras com um clique e rolagem infinita de telas. Essas pequenas doses de satisfação treinam o cérebro a tolerar cada vez menos a espera, e a frase de Sócrates contrasta com esse ritmo.

Ser livre não significa abrir mão de todo prazer nem viver em privação extrema, mas conservar o controle sobre o próprio desejo.