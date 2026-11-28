A frase "É mais seguro ser temido que amado" é atribuída a Nicolau Maquiavel, pensador florentino que analisou as dificuldades enfrentadas por um governante para conservar a autoridade. Ela se tornou conhecida, mas seu significado original é mais preciso do que a circulação recortada costuma sugerir.

Maquiavel não propunha uma regra para as relações pessoais, mas examinava os dilemas que cercam o exercício do poder. A frase aparece em O Príncipe, obra central do pensamento político moderno lançada em 1532, cinco anos após a morte de seu autor.

No capítulo XVII, Maquiavel questiona se um príncipe deveria buscar o amor ou o temor de seus súditos e condiciona a resposta às circunstâncias do governo.

O sentido completo da afirmação

Quando reproduzida isoladamente, a frase perde seu contexto e pode parecer uma recomendação geral para impor respeito pelo medo. O raciocínio integral, porém, inclui uma condição decisiva que remodela a interpretação: o governante deve evitar tornar-se alguém odiado pela população.

Maquiavel defendia que o ideal seria reunir o amor e o temor dos súditos simultaneamente, mas reconhecia a dificuldade de manter ambas as condições ao mesmo tempo.

A expressão "mais seguro" não significa que o medo seja moralmente superior ao afeto. Ela se refere à estabilidade do poder político, e para Maquiavel, o amor podia depender da gratidão e dos vínculos pessoais, enquanto o temor se apoiava na possibilidade de punição. Em contextos de crise ou disputa pelo poder, o temor era mais previsível para um governante.

Essa análise nasceu da experiência política de Maquiavel em Florença e da observação dos conflitos que atravessavam os Estados italianos.

O alerta esquecido sobre o ódio

A frase costuma ser interpretada de forma equivocada porque circula sem a condição que a limita e o aviso que Maquiavel acrescenta logo depois. No mesmo capítulo XVII de O Príncipe, ele adverte que o príncipe deve evitar o ódio e não deve se apropriar dos bens de seus súditos.

Ser temido não equivale a ser odiado — essa distinção é central para compreender o argumento completo do filósofo. Maquiavel também registra outra máxima conhecida do mesmo capítulo: as pessoas julgam mais pelo que veem do que pelo que conhecem diretamente, e poucos podem saber as verdadeiras intenções de um príncipe.

O pensador florentino não formulava recomendações para a vida cotidiana, mas examinava como se conserva uma autoridade em um cenário no qual as lealdades podem mudar. Seu objetivo era analisar os principados e as tensões entre governantes, aliados e súditos, não estabelecer máximas universais sobre relações humanas.

Outras reflexões conhecidas de Maquiavel

Além dessa máxima sobre o temor, outra imagem célebre de Maquiavel é a metáfora da raposa e do leão, desenvolvida no capítulo XVIII de O Príncipe. Segundo ele, um governante deve combinar a astúcia da raposa, capaz de reconhecer armadilhas, com a força do leão, que pode intimidar seus adversários.

A ideia resume sua concepção da política como um terreno no qual não basta agir unicamente pela lei ou pela força.

Também se atribui com frequência a Maquiavel a frase "O fim justifica os meios", embora essa expressão não apareça literalmente em O Príncipe. Sua associação ao autor surge, em parte, de uma passagem do capítulo XVIII em que ele analisa como se julgam as ações dos governantes pelos resultados e pela capacidade de conservar o Estado.