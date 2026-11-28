Amostras coletadas pelo rover Perseverance em Marte nos últimos anos podem conter indícios de organismos que existiram há milhões de anos. A descoberta de vida extraterrestre pode estar mais próxima do que se imagina, segundo Miguel San Martín, engenheiro argentino que trabalha na NASA.

San Martín chefia a Engenharia de Guiado, Navegação e Controle de naves espaciais no Laboratório de Propulsão a Reação (JPL). Nesta semana, participou de um painel organizado pelo Instituto Tecnológico de Buenos Aires no Parque da Inovação.

Em conversa com o site TN, San Martín discutiu os próximos desafios da exploração espacial e as dificuldades que ainda impedem enviar seres humanos ao planeta vermelho.

O que as amostras marcianas podem revelar

Um dos maiores objetivos da exploração espacial é determinar se a vida existiu fora da Terra. Marte ocupa posição central nessa busca, e os esforços científicos atuais se concentram em estudar sua superfície. Analisar seu histórico geológico e procurar sinais que ajudem a reconstruir as condições do passado do planeta.

O Perseverance recolheu fragmentos de rochas e outros materiais que poderiam fornecer informações decisivas. San Martín afirmou ao TN que esses materiais representam uma oportunidade para investigar a possível existência de vida antiga.

San Martín disse ao TN que, se essas mesmas amostras tivessem sido coletadas na Terra, os cientistas diriam que indicam vida passada, mas por serem de Marte não é possível fazer esse julgamento.

A distinção é fundamental: encontrar características compatíveis com processos biológicos não equivale a demonstrar que organismos existiram em Marte. Para estabelecer a origem desses sinais, seriam necessárias análises que avaliassem outras explicações possíveis.

San Martín disse ao TN que as amostras precisam ser trazidas à Terra para análise posterior. Por isso, a evidência de vida pode já estar ali, nas amostras do Perseverance que repousam na superfície de Marte, prontas para serem descobertas.

A busca além do sistema solar

A investigação por vida extraterrestre não se limita ao nosso sistema solar. San Martín ressaltou que os avanços tecnológicos estão ampliando as possibilidades de estudar planetas que orbitam outras estrelas e investigar as características de suas atmosferas. Segundo ele, em entrevista ao TN, existem formas de procurar vida microbiológica, pois a vida microbiológica não é um fenômeno puramente terrestre.

A detecção de formas de vida mais evoluídas é outra questão e depende de avanços contínuos na capacidade de identificar sinais, nos telescópios e na exploração de diferentes sistemas solares. Em entrevista à TN, San Martín disse que essa busca está avançando. Pouco tempo atrás, nenhum planeta era detectado em outros sistemas solares, e hoje, eles são identificados aos milhares.

O avanço tecnológico permite que cientistas identifiquem e estudem ambientes potencialmente habitáveis muito além da vizinhança imediata da Terra.

As descobertas recentes do Perseverance

O rover Perseverance tem coletado amostras que podem conter bioassinaturas, ainda sem comprovação de vida passada. A amostra conhecida como Cânion Safira, composta de rocha sedimentar com bilhões de anos, contém minerais como vivianita e greigita que podem ter se formado por reações associadas a micróbios, embora também possam resultar de processos não biológicos.

O carbono macromolecular detectado em Marte representa a maior concentração desse tipo já encontrada no planeta, mas os pesquisadores não o tratam como evidência de atividade biológica, pois ele também pode surgir sem organismos vivos.

As amostras mais recentes contêm compostos orgânicos em maior quantidade desde o início da missão, mas o significado dessas descobertas ainda permanece desconhecido e aguarda análise terrestre detalhada.

Segundo um estudo publicado na revista Astrobiology em 2026, cientistas acreditam que Marte pode ter preservado, em certas regiões, sinais de antigos ambientes habitáveis, e que trazer amostras intactas para a Terra seria a melhor forma de verificar se houve vida lá, o que exigiria cooperação internacional. Veja o estudo.