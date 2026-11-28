Ulldemolins, uma localidade de 390 habitantes na comarca do Priorat, em Tarragona, Catalunha, busca novos moradores com uma proposta inusitada: oferece moradia gratuita em um apartamento de 100 metros quadrados com quatro quartos para quem assumir a gestão do bar do centro cívico.

O município já investiu 60 mil euros na reforma do imóvel, com pintura, renovação de móveis e isolamento de janelas. O imóvel antes era a casa do médico da localidade. A iniciativa surgiu da necessidade de revitalizar um espaço fundamental na vida social da comunidade.

Segundo o prefeito Sergi Méndez, que falou ao TN, o bar do centro cívico é um lugar importante para a vida social da vila. O município, porém, já tentou contratar alguém para gerir o espaço em cinco oportunidades, sem conseguir nenhum interessado.

O que a prefeitura oferece

Além do apartamento sem custo, a proposta prevê que o bar seja alugado por 250 euros mensais. Com bonificação de 100% durante o primeiro ano — ou seja, a operação ficaria sem cobrança nesse período inicial, desde que cumpridas as condições. Quem for selecionado deverá oferecer refeições, café e outras bebidas, e atender os vizinhos.

A bonificação está sujeita ao cumprimento de determinados horários e à prestação dos serviços acordados com a administração municipal. O imóvel, localizado no centro cívico, funcionava anteriormente como residência do médico da localidade. Conta com quatro quartos e foi totalmente reformado pela prefeitura antes desta oferta pública de moradia e trabalho.

Por que a vila enfrenta esse desafio

Ulldemolins padece do problema crônico de pequenas comunidades rurais espanholas: perda constante de habitantes e dificuldade em manter comércios e espaços de convivência abertos. Os moradores têm poucas alternativas fora de casa para reunir-se, comer ou tomar algo juntos.

A vila fica a quase uma hora de carro de cidades como Reus. Tarragona e Lleida, por estradas sinuosas, e está nas proximidades do parque natural da Serra de Montsant, onde se encontra o Vale do Silêncio, um de seus atrativos. Essa mesma localização isolada dificulta atrair novos moradores.