Um casal que administra um pequeno hotel familiar em Los Molles, no vale de Traslasierra, em Córdoba, procura voluntários para colaborar com tarefas do estabelecimento em troca de hospedagem. A oportunidade foi anunciada na plataforma internacional Workaway por Ed e Chris, anfitriões que recebem viajantes estrangeiros há vários anos.

O terreno tem cerca de dois hectares e reúne cabanas cercadas por árvores, jardins e piscina. Os voluntários ajudarão na limpeza das cabanas, no atendimento aos hóspedes e nos cuidados com a horta e o jardim.

Como funciona a troca

Os voluntários podem fazer a manutenção geral, cuidar das plantas e até da gata da família. Em algumas ocasiões, os anfitriões também confiaram a eles a administração do complexo durante suas ausências.

Isso incluiu receber novos hóspedes, organizar as atividades do dia a dia e zelar pela estrutura. A publicação não especifica quantas horas de trabalho são exigidas por dia. Por isso, os interessados precisam acertar esse ponto diretamente com Ed e Chris, pela plataforma Workaway, antes da viagem.

O cenário nas serras cordobesas

Los Molles fica numa região serrana conhecida pela vegetação densa e pelas paisagens naturais, um dos atrativos turísticos mais procurados de Traslasierra. O empreendimento tem cabanas espalhadas por um terreno com árvores, jardins e piscina.

Para participar, é preciso ter disponibilidade para colaborar com a limpeza, o atendimento aos visitantes e os cuidados com o espaço verde. A proposta é voltada a pessoas interessadas em intercâmbio cultural, turismo e contato com a natureza.

Voluntários que já passaram pelo empreendimento permaneceram por semanas. Em alguns casos, assumiram responsabilidades maiores e ficaram a cargo do complexo durante as férias do casal.