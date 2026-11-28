Para quem chega à cama com tarefas pendentes e preocupações que continuam a circular, escrever antes de dormir pode ajudar. Estudos indicam que registrar esses pensamentos no papel pode reduzir a ativação mental e facilitar o descanso.

A pesquisa mais conhecida sobre o tema veio da Universidad de Baylor, nos Estados Unidos, publicada em 2018 no Journal of Experimental Psychology. O trabalho testou essa abordagem com 57 adultos jovens divididos em dois grupos: metade anotou tarefas para os próximos dias durante cinco minutos, enquanto a outra registrou atividades já completadas.

O efeito de anotar pendências futuras

Os participantes que anotaram as próximas obrigações dormiram mais rápido do que os que listaram atividades já realizadas. Quanto mais específica era a lista de pendências, menor era o tempo para adormecer.

Michael K, e scullin, doutor em psicologia e especialista em neurociência do sono que liderou o estudo. Disse ao TN que registrar compromissos futuros pode tirar esses assuntos da mente e eliminar a necessidade de repassá-los.

Com o registro feito, a pessoa pode confiar que o compromisso ficou guardado e retomá-lo no dia seguinte, sem precisar repetir o processo a todo instante.

Limitações e ressalvas importantes

Embora promissora, a prática não funciona como solução garantida para insônia, e os resultados não significam que qualquer tipo de escrita tenha o mesmo efeito. Outro estudo de 2009, publicado em Behavioral Sleep Medicine, avaliou a técnica em 28 pessoas com insônia que escreveram sobre pensamentos, preocupações e emoções.

Os resultados mostraram redução da ativação cognitiva antes de dormir em apenas uma das medições, sem diminuição estatisticamente significativa do tempo para adormecer.

Especialistas consideram a escrita um recurso complementar para organizar preocupações, mas ela não substitui tratamento psicológico específico. Pessoas com insônia tendem a ficar estressadas ao tentar dormir, o que pode criar um ciclo de mais vigília. Nenhuma técnica isolada consegue resolver esse problema, e mesmo níveis moderados de estresse na hora de deitar podem afetar o sono daquela noite.

Assim, a evidência disponível ainda não permite afirmar que a técnica funcione para todas as pessoas.

Como colocar em prática

Para quem quer experimentar com base nos resultados da Universidad de Baylor, o estudo sugere algumas recomendações práticas. Reserve cinco minutos antes de deitar para anotar sem pressa as obrigações que precisa resolver no dia seguinte ou durante a semana.

Seja específico sobre o que fazer, em vez de usar termos genéricos. Quanto mais detalhada a lista de pendências, menor o tempo para conciliar o sono.

Identifique também o que causa inquietação e anote os aspectos que mais preocupam. A recomendação vale especialmente para quem percebe que os pensamentos giram continuamente quando a cabeça toca o travesseiro. Embora não garanta sono profundo, externalizar essas preocupações no papel oferece ao cérebro uma forma de deixar as obrigações pendentes de lado.