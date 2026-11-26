A máxima atribuída a São Francisco de Assis há gerações propõe agir sem esperar condições perfeitas: começar pelo necessário, avançar para o possível e, sem perceber, chegar ao que antes parecia impossível.

A frase organiza a ação em três etapas, do elementar ao excepcional, e aponta a constância como caminho para transformar sonhos em realidade. O primeiro passo é atender ao indispensável — aquilo que não admite adiamento na rotina e sustenta a base de qualquer projeto.

Em seguida, vem o que é possível fazer, respeitando o tempo e os recursos de cada pessoa. No terceiro estágio, a persistência e a regularidade transformam, ao longo do tempo, aquilo que parecia inalcançável em conquista concreta.

Quem foi o homem por trás da frase

Giovanni di Pietro di Bernardone nasceu em 1181 ou 1.182 na cidade de Assis, no norte da Itália. Era filho de um comerciante de tecidos rico.

Ficou conhecido pelo apelido "Il Poverello" — o Pobrezinho de Assis — por seu trabalho com pessoas marginalizadas e pela ideia de fraternidade que incluía toda a natureza.

Sua juventude passou entre festas e conforto material, até que três acontecimentos mudaram sua trajetória: a participação em uma guerra, um ano de cárcere e uma doença grave. Ao se recuperar, dedicou seus dias ao cuidado de leprosos e de pessoas que a sociedade havia descartado. Essa experiência moldou a identidade espiritual que o definiria.

O rompimento que fundou uma tradição

Em 1206, após receber um chamado espiritual na capela de São Damião, tomou uma decisão radical: rompeu publicamente com o pai e devolveu o que possuía, incluindo as próprias vestimentas. A partir desse momento, passou a viver de esmolas e do trabalho com as próprias mãos, sem acumular bens nem manter propriedades.

Seu exemplo de vida simples e dedicada atraiu seguidores. Em 1209, nasceu a Ordem dos Frades Menores — mais conhecida como Franciscanos —, aprovada pelo Papa Inocêncio III. Francisco também inspirou Santa Clara a criar o ramo feminino da tradição, as Clarissas, baseado nos mesmos princípios de pobreza e serviço.

Natureza, cultura e um legado que persiste

Uma de suas obras mais celebradas é o Cântico das Criaturas, composição poética em que o sol, a água e os animais são invocados como irmãos. Essa relação com a natureza fez de Francisco o padroeiro dos animais e da ecologia, reconhecimento que atravessou séculos e ainda está presente em práticas religiosas.

Também se atribui a ele a criação da tradição do presépio de Natal como é conhecida hoje. Em 1223, na cidade de Greccio, montou a primeira cena viva do nascimento de Cristo, transformando uma ideia religiosa em uma experiência visual que se espalharia por gerações.

Francisco faleceu em 3 de outubro de 1226, aos 44 anos, e foi canonizado dois anos depois pelo Papa Gregório IX. A Igreja celebra sua festa litúrgica em 4 de outubro.

A máxima que leva seu nome resume sua vida: pequenos passos constantes transformam, pouco a pouco, o que parecia impossível em realidade. Essa visão da mudança pela disciplina diária continua a inspirar quem busca realizar grandes transformações sem depender de circunstâncias ideais.

Por que a constância pesa mais que o esforço de um dia

A frase sugere uma ordem: primeiro o indispensável, depois o possível e, só então, o que parecia impossível. A biografia de Francisco mostra algo parecido: ele não se tornou quem foi num único gesto, mas por uma sucessão de decisões, da renúncia à riqueza em 1206 à fundação da ordem em 1209. Cada etapa tornou viável a seguinte.

Isso ajuda a entender por que a regularidade importa mais do que um impulso isolado. Um passo pequeno repetido cria a base sobre a qual o passo seguinte se apoia.