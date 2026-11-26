Uma frase percorre o imaginário coletivo e costuma ser atribuída a Machado de Assis: a reflexão de que a amizade se assemelha a um círculo, sem início ou fim demarcado. A apuração, porém, não encontra registro dessa expressão em nenhuma obra canônica de sua autoria, embora ela continue sendo reproduzida entre seus admiradores.

A trajetória de Machado ajuda a entender por que essa atribuição ganhou força. Ao longo da vida, o escritor cultivou vínculos significativos apesar de barreiras profundas — racismo, pobreza de origem, epilepsia e gagueira —, como se confirmasse na prática o que a frase diz sobre a continuidade e a permanência dos laços humanos.

Nascimento entre tensões e primeira educação

Machado nasceu em 1.839 no Rio de Janeiro dentro de uma propriedade onde a escravidão era realidade cotidiana. A chácara do morro do Livramento o viu chegar ao mundo no mesmo local onde seu avó havia permanecido escravizado.

Maria José de Mendonça Barroso, dona da propriedade, presidiu seu batismo, um dos primeiros acontecimentos de sua vida. Foi naquele lugar, distante dos salões que o celebrizariam depois, que Machado aprendeu a ler. Esse passo abriu uma série de oportunidades que sua condição de nascimento não parecia destinada a oferecer e mudou seu futuro.

Tradutor de gênios e fundador de instituições

Antes de consolidar seu nome como criador de obras próprias, Machado dedicou-se a verter para o português as criações de mestres estrangeiros. O domínio do francês veio de forma autodidata — há relatos de que aprendeu conversando com um padeiro — permitindo-lhe traduzir O Corvo de Edgar Allan Poe e Os Trabalhadores do Mar de Victor Hugo.

Essa habilidade rara entre intelectuais brasileiros do século 19 o alçou a papéis de grande responsabilidade. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e recebeu a cadeira 23 da instituição, enquanto José de Alencar ocupava a cadeira 1. Machado tornou-se seu primeiro presidente, consolidando posição central na vida cultural do país.

Fora das letras, Machado também jogava xadrez. Ele ficou em terceiro lugar no primeiro Campeonato Brasileiro da modalidade e deixou suas peças na Academia, onde permanecem expostas.

Uma genialidade que antecipou a medicina

Em Anjo Rafael, Machado construiu uma narrativa que a psiquiatria só formalizaria décadas depois. Seu romance retrata uma filha que absorve progressivamente o transtorno mental do pai, contraindo para si a mesma enfermidade — fenômeno que pesquisadores batizariam de folie à deux.

A solução já estava nas páginas de Machado. Segundo a ficção, separar a pessoa saudável de quem sofria com a doença era o caminho para a cura. A capacidade de antecipar compreensões científicas que ainda não existiam revela uma inteligência que extrapolava os limites de sua época.

Casamento, perda e reflexão sobre os laços

Machado enfrentou o racismo, a epilepsia e a gagueira. Também vinha de uma família operária: seu pai pintava paredes, e sua mãe lavava roupas alheias. Ainda assim, ou talvez por causa dessa trajetória, construiu um casamento de 35 anos com Carolina Machado, quatro anos mais velha.

O casal não teve filhos, mas Carolina teve papel central na criação machadiana: revisava cada linha com rigor e ajudava a preservar a obra do marido. Quando ela morreu, Machado mergulhou em uma depressão profunda e escreveu ao amigo Joaquim Nabuco sobre a força dos laços humanos construídos ao longo da vida.

Apelidos, múltiplas vidas e homenagens

Na Rua Cosme Velho, onde morava, vizinhos começaram a chamá-lo de "Bruxo do Cosme Velho" depois de o flagrarem queimando cartas em um caldeirão. O apelido se consolidou quando Carlos Drummond de Andrade o retomou no poema A um bruxo, com amor, dedicado ao escritor.

Antes da consagração literária, Machado havia exercido profissões bem mais modestas: vendeu doces preparados por sua madrasta e engraxou sapatos. Aos 21 anos, ingressou como crítico teatral, profissão que logo somaria ao trabalho jornalístico e à autoria de nove peças para os palcos.

Em 1888, Dom Pedro 2º o condecorou com a Ordem da Rosa. Suas criações literárias passaram a conviver com funções públicas quando, meses depois, foi indicado para diretor-geral da viação da Secretaria da Indústria e da Agricultura.

Um episódio ilustra sua atenção minuciosa aos detalhes: na reimpressão de Poesias Completas de 1902, a palavra "cegara" na frase "lhe cegara o juízo" foi substituída por "cagara", erro de impressão que o constrangeu profundamente. Segundo relatos, o próprio Machado teria se envolvido em um mutirão para corrigir exemplares antes da distribuição — mas alguns escaparam pela cidade, eternizando a gafe.

Essa vida inteira de múltiplos papéis, obstáculos contornados e lealdades cultivadas talvez seja o melhor comentário àquela frase sobre a amizade: um círculo sem começo nem fim, como os laços que Machado fiou com quem o cercava.