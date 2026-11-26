A máxima sobre juízes corruptos, atribuída tradicionalmente à pena de Francisco de Quevedo, intelectual espanhol que viveu entre 1580 e 1645. Sua obra Política de Dios y gobierno de Cristo condensa uma crítica contundente ao abuso de poder investido de legitimidade estatal — aquele que causa mais dano à sociedade do que qualquer criminoso comum.

O que torna essa afirmação tão incisiva é a diferença de alcance entre os dois tipos de violação. Um delinquente age fora da lei, restringido pela falta de autoridade formal; um magistrado corrupto atua sob a proteção de uma instituição, afetando patrimônios, liberdades e até vidas como se seguisse o direito.

A inversão completa da função pública — quando o protetor se torna predador — desmorona a confiança que sustenta todo o tecido institucional.

O contexto que moldou a crítica

Quevedo escreveu sua obra política entre 1617 e 1635, período em que a Espanha vivia um paradoxo desconcertante. Enquanto as artes atingiam seu apogeu com nomes como Velázquez e o próprio Quevedo, o Império Espanhol descia vertiginosamente. Os reis Filipe III e Filipe IV delegavam a administração estatal a ministros todo-poderosos, os validos, que implantaram um sistema de corrupção generalizada.

Venda de cargos públicos, favoritismo de corte, suborno de magistrados — tudo era prática ordinária. Para Quevedo, a justiça havia virado mercadoria, e os tribunais serviam aos interesses de quem tinha poder econômico. Sua reação tomou a forma de um espelho de príncipe, gênero de tratado que oferecia conselhos morais aos reis sobre como reinar bem.

A rejeição do Maquiavelismo e a experiência Pessoal

O pensamento de Quevedo se opunha frontalmente às ideias de Nicolau Maquiavel, que separava política de moralidade cristã. Para ele, o rei e seus ministros — incluindo magistrados que julgavam em nome da coroa — deveriam governar segundo os Evangelhos.

Quando um juiz se corrompia, cometia mais que erro administrativo: traía um mandato divino e destruía a ordem social por dentro.

Essa condenação teórica nasceu de ferida prática, e como conselheiro do Duque de Osuna e crítico feroz da corrupção do governo de Olivares, Quevedo foi alvo de processos arbitrários, exílios e prisões. Passou anos encarcerado no Convento de San Marcos de León entre 1.639 e 1.643 sem julgamento justo.

Sua obra satírica, Los Sueños, retrata juízes e escrivães no inferno justamente porque entendia que o crime comum violava a lei pontualmente, enquanto a corrupção institucional a desnaturava e deixava o cidadão desprotegido.