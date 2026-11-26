Há mais de um século, a educadora italiana Maria Montessori defendia uma ideia que continua gerando debate em lares e escolas de todo o mundo: deixar que os meninos e meninas experimentem por conta própria é fundamental para desenvolver confiança e autonomia.

A frase que resume essa filosofia — a de que nunca se deve ajudar uma criança em uma tarefa na qual ela sinta que pode ter sucesso — atravessou gerações e segue presente em comunidades educacionais.

Quando uma criança tenta abotoar uma jaqueta, guardar seus brinquedos ou servir água num copo, não está apenas cumprindo uma atividade do dia a dia.

Está construindo segurança, autoestima e capacidade de tomar decisões sobre si mesma. Montessori percebia que a intervenção excessiva de adultos — por impaciência, medo de fracasso ou pressa — transmite uma mensagem silenciosa: a de que não é capaz de conseguir sozinha.

Quem foi Maria Montessori e sua revolução pedagógica

Nascida em 1870, Maria Montessori foi uma das primeiras mulheres a se formar em Medicina na Itália. A formação científica orientou sua visão sobre como as crianças aprendem.

Enquanto métodos rígidos e baseados em memorização dominavam as escolas do início do século XX, Montessori observava como as crianças se desenvolviam e defendia a adaptação do ambiente às necessidades delas.

O trabalho de Montessori com crianças em situação de exclusão e com deficiências cognitivas em Roma foi decisivo. De suas observações nasceu uma conclusão que transformaria a pedagogia moderna: as crianças aprendem melhor quando agem com independência e exploram o mundo em seu próprio ritmo.

A frase que hoje circula em livros, redes sociais e escolas não era apenas um conselho para pais — representava uma visão completa sobre a infância e o papel dos adultos nela.

O êxito não é só notas, mas confiança nas próprias capacidades

Para Montessori, o sucesso infantil não deveria ser medido apenas por resultados acadêmicos. O principal era desenvolver confiança nas próprias capacidades, e por isso, ela defendia que os adultos atuassem como orientadores, não como quem resolve todos os problemas. Quando uma criança consegue completar uma tarefa sem ajuda, sente satisfação — e essa experiência alimenta a vontade de continuar aprendendo.

As obras mais conhecidas de Montessori, como "O método da pedagogia científica" (1909) e "A mente absorbente da criança" (1949), explicavam essa ideia: crianças que recebem proteção excessiva tendem a desistir diante de dificuldades e a buscar aprovação constante do adulto. A dependência criada pela ajuda constante também pode levar à frustração e ao afastamento da própria capacidade de agir.

O desafio de deixar os menores avançarem sozinhos

A filosofia montessoriana reconhecia que muitos adultos intervêm cedo demais — por impaciência, receio ou necessidade de economizar tempo. Essa ajuda precipitada pode levar a criança a acreditar que não consegue fazer o que tenta. Segundo Montessori, quando a criança sente satisfação ao completar tarefas sem ajuda, essa experiência favorece a disciplina natural e o desejo de seguir aprendendo.

Para Montessori, o adulto deve atuar como "observador dinâmico": acompanhar a criança sem invadir seu processo, deixá-la seguir mesmo quando erra e intervir apenas diante de frustração real ou de um pedido de ajuda, oferecendo o apoio mínimo necessário. A diferença entre observar e intervir separa a educação para a autonomia da educação para a dependência.

Nesse sentido, a reflexão de Montessori continua tão prática e necessária quanto era há mais de um século.