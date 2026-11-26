O SS United States, que foi o transatlântico mais rápido do mundo, foi deliberadamente afundado no Golfo do México em novembro de 2026 para se tornar o maior recife artificial do planeta. Com 302 metros de comprimento, o navio repousará a cerca de 55 metros abaixo da superfície, nas águas do condado de Okaloosa, na Flórida.

O afundamento encerrou uma longa jornada que começou quando um litígio sobre o aluguel de seu atracadouro em Filadélfia o forçou a sair da costa do Delaware. Depois de quase três décadas preso em Filadélfia, o navio encontrou um novo propósito como estrutura submarina que beneficiará a vida marinha local e atrairá mergulhadores.

Uma navegação que marcou história

Construído em 1950 no estaleiro Newport News Shipbuilding and Dry Dock Company. Na Virgínia, o SS United States foi projetado pelo arquiteto naval William Francis Gibbs como o maior navio de passageiros já construído nos Estados Unidos.

Na primeira travessia do Atlântico, em julho de 1952, o navio levou apenas 3 dias, 10 horas e 40 minutos entre Nova York e os portos de Le Havre e Southampton.

O navio manteve uma velocidade média de 35 nós (cerca de 65 quilômetros por hora) e atingiu 38,32 nós (aproximadamente 71 quilômetros por hora) nos ensaios de mar do mês anterior.

Essa velocidade fez do SS United States a primeira embarcação americana em 100 anos a conquistar o Blue Riband, prêmio conferido ao navio mais rápido do Atlântico Norte. Em sua viagem inaugural, o navio quebrou o recorde transatlântico de velocidade nos dois sentidos.

Do retiro ao fundo do oceano

Retirado do serviço em 1969, o navio foi rebocado para Filadélfia em 1996, onde permaneceu ancorado no rio Delaware por quase três décadas sob os cuidados do SS United States Conservancy, organização que adquiriu a embarcação em 2011.

A instituição pagava 850 dólares diários pelo atracadouro, até que em 2024 o proprietário do cais exigiu dobrar o valor para 1.700 dólares. Um julgamento em junho de 2024 rejeitou o aumento de aluguel, mas ordenou que o Conservancy removesse o navio até 12 de setembro daquele ano.

A ordem de remoção abriu caminho para um novo destino. Em outubro de 2024, o condado de Okaloosa assinou um acordo de compra e venda com a Conservancy, que previa até 10,1 milhões de dólares para aquisição, remediação, transporte e implantação.

Depois, o condado destinou 13 milhões de dólares ao projeto inteiro, pagos com impostos de hospedagem turística e contribuições de parceiros.

Preparação para o repouso final

Depois de ser rebocado por 3.300 quilômetros, o navio chegou a Mobile, no Alabama, em março de 2025 para ser preparado para o afundamento. Os dois funis, o mastro de radar e uma hélice foram removidos para preservação em um museu terrestre planejado, enquanto mais de 400 vigias foram mantidos no casco.

Antes de ser transformado em recife artificial, um navio deve ter materiais como combustível, óleo, amianto e bifenilos policlorados (PCBs) removidos conforme as regulamentações ambientais.

O processo de limpeza garantiu que a estrutura submersa não contaminasse as águas do Golfo. Com isso, a vida marinha pode colonizar a embarcação com segurança, transformando o SS United States em um monumento submarino acessível a mergulhadores e benéfico para o ecossistema local.