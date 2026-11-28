Séculos antes de a ciência moderna formular as leis da termodinâmica, o pensador grego presocrático Parmênides de Eleia propôs uma mudança na forma de compreender a realidade. No século V a.C., ele afirmou que nada pode vir do nada e que aquilo que existe não pode se converter em nada.

A afirmação estava na base da ontologia, o estudo do ser. Antes dele, relatos mitológicos descreviam a criação do universo como um ato espontâneo, no qual divindades faziam brotar a matéria do vácuo absoluto. Parmênides recorreu à lógica para sustentar que o "não-ser" é, por natureza, impensável e inefável.

A fortaleza lógica do raciocínio parmenídeo

O filósofo grego organiza o argumento a partir de uma contradição. Se o nada fosse capaz de gerar algo, precisaria possuir ao menos uma qualidade ou potencialidade e deixaria instantaneamente de ser "nada".

Do mesmo modo, o desaparecimento total é impossível, e o que existe pode mudar de forma, fragmentar-se ou alterar seu estado físico, mas não pode se converter em um vácuo perfeito. Para Parmênides, a transformação, não a aniquilação, é a natureza da realidade.

A sabedoria antiga traduzida pela ciência moderna

Séculos depois, o princípio enunciado por Parmênides reapareceu na fórmula do químico Antoine Lavoisier: a matéria não se cria nem se destrói, apenas se transforma. A fórmula traduzia a ideia antiga para a linguagem científica moderna e associava a permanência do ser às formas mutáveis da matéria.

A máxima parmenídea também aparece no núcleo da ciência contemporânea. O princípio de conservação da massa popularizado por Lavoisier é a versão química de uma ideia enunciada vinte e três séculos antes.

O paradoxo digital do nosso tempo

A máxima de Parmênides ganha dimensões inesperadas na era da tecnologia. A sociedade contemporânea alimenta a ilusão de que apagar um arquivo, deletar uma mensagem ou encerrar uma conta digital devolve aquela informação ao nada. Essa crença tranquiliza quem imagina estar se libertando de um rastro perigoso.

A internet é um exemplo dessa permanência, e cada dado que o usuário acredita ter eliminado não desaparece: transforma-se. Pode ser reproduzido em servidores espelho, alimentar o treinamento de algoritmos de inteligência artificial ou persistir como metadado invisível.

A informação não se evapora; muda de forma, e nessa perspectiva, o apagamento absoluto é uma ficção moderna criada para confortar o consumidor.

O fio que une crises e transformações

Essa permanência oculta do ser também explica as turbulências políticas atuais. Crises extremas, polarizações sociais e colapsos econômicos raramente surgem por geração espontânea. São sempre transformações inevitáveis de um desconforto sistêmico anterior que, assim como a matéria de Parmênides, já existia em alguma forma, latente e à espera de mutar.

O pensador de Eleia formulou uma ideia que a história continua a ilustrar: criação e destruição absolutas não existem. Há apenas transformações do que já existia, sob novas formas.

Essa verdade, enunciada desde o século V a.C., permanece vigente não porque a humanidade a tenha compreendido plenamente, mas porque a realidade — seja no laboratório, no digital ou nas ruas — segue rigorosamente as regras que ele descreveu.

Por que Parmênides conclui que o nada não pode gerar nada

O raciocínio de Parmênides parte de um princípio simples: se o "nada" fosse capaz de gerar algo, precisaria possuir ao menos uma qualidade ou potencialidade. Tornar-se-ia, portanto, "algo" e deixaria de ser nada. A contradição torna logicamente impossível a geração a partir do vazio absoluto, não por uma limitação física, mas por uma impossibilidade conceitual.

Da mesma forma, se o Ser existisse desde sempre sem geração, ele também não pode deixar de existir, pois para deixar de ser precisaria converter-se no "não-ser" — e isso também é logicamente impossível.

O Ser fica aprisionado em sua própria existência pela força da lógica, não por uma lei natural, mas por uma estrutura de pensamento que não admite contradição.

Quando a Lei de Lavoisier não funciona: o caso dos sistemas abertos

A máxima parmenídea de que "nada se perde" tem uma ressalva importante na química. A Lei de Lavoisier, que traduz o princípio antigo para a linguagem moderna, aplica-se rigorosamente apenas a sistemas fechados. Nos experimentos de Lavoisier com recipientes fechados, a massa dos reagentes e dos produtos permanecia exatamente igual.

Quando o recipiente era aberto, parte da matéria escapava para o ar, criando a impressão de que algo havia desaparecido.

Um exemplo é o ferro que enferruja ao ar livre. Ele parece ganhar massa porque incorpora o oxigênio do ar. Em um recipiente hermético, a soma das massas do ferro e do oxigênio que reagem permanece constante. A transformação continua, mas o "desaparecimento" é apenas uma questão de perspectiva: a matéria está ali, fora do campo de observação.