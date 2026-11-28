Uma reflexão sobre os riscos de escolher mal as batalhas ganhou força nas redes sociais. A frase é frequentemente atribuída ao escritor argentino Jorge Luis Borges: tome cuidado ao eleger seus inimigos, pois pode terminar parecendo-se com eles.

Embora a autoria exata não esteja comprovada, a ideia alerta para o modo como o confronto prolongado pode reconstruir a identidade de quem o trava. O pensamento se organiza em três mecanismos. O primeiro é o contágio: insistir obsessivamente em rejeitar algo pode levar uma pessoa a adotar os mesmos métodos, a mesma dureza ou a mesma intolerância do adversário.

O segundo é o foco: a batalha que você escolhe determina para onde sua energia e atenção fluem ao longo do tempo. O terceiro é o risco à identidade: rivalidades que se arrastam podem apagar valores próprios e substituí-los pela simples reação contra o outro.

O paralelo com Nietzsche e o mecanismo do abismo

Essa reflexão dialoga com um pensamento do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, formulado no fim do século 19. No aforismo 146 de sua obra Além do Bem e do Mal, publicada em 1886, Nietzsche escreveu que quem luta contra monstros deve acautelar-se para não se tornar também um monstro.

Ele também usou a metáfora do abismo: quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você.

A imagem do abismo descreve como a obsessão por aquilo que se teme ou condena ocupa espaço mental até redefinir a forma de pensar, julgar e agir. Nietzsche apontava ainda outro risco: quem se vê como portador absoluto do bem tende a parar de vigiar seus próprios excessos e, com isso, a se tornar implacável.

A justificativa de que "a causa é nobre" passa a autorizar o uso das mesmas armas que você condenava no oponente.

A diferença de perspectiva entre os dois pensamentos

Enquanto Nietzsche descreve o mecanismo pelo qual a crueldade do adversário é absorvida sem aviso, a frase popularizada sob o nome de Borges se concentra na decisão anterior ao embate. Se a luta tem poder de reconstruir quem a enfrenta, a escolha de contra quem lutar passa a ser também uma escolha sobre em quem você deseja se tornar.

Juntas, as duas ideias funcionam como um convite à cautela antes de qualquer confronto prolongado, seja ele pessoal, profissional ou ideológico. Avaliar o custo de uma disputa antes de embarcar nela pode evitar que o conflito, em vez de defender um valor, acabe corroendo-o no caminho.