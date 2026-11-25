Pesquisadores da Universidade de Chicago identificaram, ao analisar queimaduras solares controladas, um mecanismo biológico que pode frear etapas iniciais do melanoma. O estudo, publicado na revista Nature, mostra como a radiação ultravioleta altera a resposta inflamatória celular.

Os responsáveis pelo trabalho disseram que a exposição ao sol sem proteção pode causar câncer e que a descoberta tem potencial sobretudo no campo terapêutico.

O trabalho mostra que a proteína YTHDF2 regula o equilíbrio da inflamação ao reconhecer modificações químicas no RNA. Quando há exposição prolongada à luz ultravioleta, os níveis dessa proteína caem, enfraquecendo a capacidade celular de conter a inflamação. Isso produz o efeito oposto ao esperado de um mecanismo protetor.

O papel da proteína ythdf2 na pele

A perda de YTHDF2 facilita a interação de certos RNAs modificados por m6A com o receptor imunológico TLR3, ativando rotas inflamatórias associadas ao surgimento de tumores cutâneos. Quando a proteína está presente, ela bloqueia essa ativação, e sem ela, a sinalização inflamatória se intensifica, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento de células pré-cancerosas.

O estudo identificou um comportamento inesperado do RNA U6, uma molécula cuja quantidade aumenta sob estresse provocado pela radiação UV. Esse RNA é transportado pela proteína SDT2 até os endossomos, onde ativa ou bloqueia rotas inflamatórias conforme a presença ou ausência de YTHDF2.

Os pesquisadores destacam que essa localização é inesperada, já que os endossomos normalmente não abrigam esse tipo de molécula. A autora principal, Yu-Ying He, disse ao El Confidencial que o grupo está interessado em entender como a inflamação provocada pela exposição à radiação UV contribui para o desenvolvimento do câncer de pele.

Um sistema de vigilância celular contra o câncer

Quando YTHDF2 se degrada, a ativação do receptor TLR3 aumenta e favorece processos de inflamação persistente. Esse desequilíbrio pode transformar células normais em estados pré-cancerosos. A equipe de Chicago interpreta essa via molecular como um sistema de vigilância interno capaz de limitar os efeitos nocivos do dano solar.

Compreender esse mecanismo em detalhes pode orientar o desenvolvimento de estratégias que modulem a inflamação e reduzam o risco de melanoma em fases iniciais. O estudo também sugere que analisar respostas celulares derivadas de queimaduras solares controladas pode fornecer informações úteis para desenvolver ferramentas preventivas.

Como se proteger do sol no dia a dia

Evite a exposição direta entre 10h e 16h, quando a radiação é mais intensa.

Use chapéu, óculos escuros, camisa de mangas longas e guarda-sol durante atividades ao ar livre.

Procure áreas de sombra, como árvores e marquises, que reduzem em até 50% a intensidade dos raios UV.

Aplique filtro solar com FPS 15 ou mais e proteção contra UV-A, 30 minutos antes de sair.

Reaplique o filtro a cada duas horas e após nadar, suar ou se secar com toalha.