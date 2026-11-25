Pesquisadores da Queen Mary University of London provaram que humanos conseguem detectar objetos enterrados na areia sem tocá-los, uma capacidade chamada tato remoto. No experimento, os participantes identificaram um pequeno cubo escondido com precisão de 70,7% ao mover suavemente os dedos sobre a areia e interpretar ligeiras alterações na pressão do material.

Essa sensibilidade, comparável à de aves costeiras como chorlitos e agachadizas, abre novas perspectivas para a robótica e a neurociência. Durante testes apresentados na IEEE International Conference on Development and Learning, os voluntários captaram sinais físicos mínimos, com desempenho no limite teórico da detecção sensorial humana.

Como o tato remoto foi descoberto

O trabalho desafiou a compreensão científica tradicional sobre o tato ao demonstrar que a pele humana registra desplazamentos mecânicos extremamente sutis no ambiente. Ao mover os dedos pela areia, os participantes não tocavam o objeto; interpretavam minúsculas variações de pressão que revelavam sua posição sob a superfície.

Elisabetta Versace, diretora do Prepared Minds Lab e principal autora do estudo, disse ao El Confidencial que aquela era a primeira vez que o tato remoto era estudado em humanos e que isso muda a concepção do mundo perceptivo. O achado sugere que intuição e percepção sensorial estão mais conectadas do que se imaginava.

Desempenho humano versus máquinas

Para validar os resultados, a equipe colocou um braço robótico equipado com sensores táteis para competir com os voluntários. Treinado com um modelo de long short-term memory, o robô detectou objetos a uma distância ligeiramente maior, mas cometeu mais erros na identificação: teve 40% de acerto, contra 70,7% dos participantes.

Segundo Lorenzo Jamone, professor de Robótica e Inteligência Artificial na University College London, os experimentos com humanos guiaram o aprendizado do robô, que, por sua vez, trouxe novas perspectivas sobre a interpretação dos dados humanos. Essa colaboração mostra que a habilidade natural pode orientar avanços tecnológicos mesmo quando a máquina tem vantagens técnicas.

Aplicações práticas em desenvolvimento

A descoberta abre possibilidades para tecnologias assistivas e robôs de exploração capazes de operar em ambientes onde a visão é limitada ou o contato direto é impossível. Zhengqi Chen, pesquisador do Advanced Robotics Lab, disse que a descoberta abre caminho para o desenvolvimento de ferramentas capazes de ampliar a percepção tátil humana.

Possíveis aplicações incluem a exploração de solos planetários, a busca de objetos arqueológicos e a inspeção de fundos marinhos sem causar danos. A capacidade de detectar objetos através de camadas de material, sem toque direto, pode transformar setores em que precisão e delicadeza são essenciais, especialmente em missões nas quais danificar o ambiente é inaceitável.