Uma varanda, um terraço ou até um punhado de vasos bem escolhidos podem virar um refúgio para borboletas, beija-flores, abelhas e pássaros em busca de comida e abrigo. Não é preciso ter jardim para isso, e o truque está em escolher plantas nativas, oferecer água e deixar os pesticidas de lado.

Quem explicou isso foi Pablo Preliasco, engenheiro agrônomo da Fundación Vida Silvestre Argentina, para quem até moradores de apartamento conseguem contribuir com a biodiversidade das cidades. Preliasco destacou que a variedade do espaço verde é o que determina quantas espécies diferentes vão encontrar alimento e abrigo.

Plantas nativas que funcionam como ímã

Nem toda planta cumpre a mesma função num espaço verde pequeno. Algumas oferecem néctar a polinizadores, outras servem de alimento às lagartas, e há ainda as que produzem frutos e sementes que atraem pássaros.

Preliasco detalhou que diversas borboletas dependem de uma única planta, ou de poucas, para fechar seu ciclo de vida. As asclépias, por exemplo, são essenciais para a monarca, enquanto as aristolóquias atraem a borboleta conhecida como borde de oro, e o mburucuyá é indispensável para as espécies chamadas de espejitos.

Para beija-flores, a salvia guaranítica e a talilla funcionam bem, já que suas flores azuis concentram néctar e também chamam abelhas e aves que comem frutas. Entre arbustos e árvores nativas, se destacam o ñangapirí, o guayabo colorado, o guabiyú e o sauco na hora de alimentar diferentes espécies.

A diversidade de plantas é o que determina quantas espécies diferentes vão encontrar comida e abrigo naquele cantinho verde.

Um único vaso dificilmente sustenta tanta variedade, mas a combinação de algumas espécies já amplia bastante as visitas — e diferentes grupos de polinizadores variam na forma como se relacionam com as plantas, embora essas variações não mudem muito entre áreas mais ou menos urbanizadas.

Por que escolher nativas e evitar invasoras

Ao longo do tempo, a flora nativa criou vínculos com a fauna da região, relações que as espécies trazidas de fora nem sempre reproduzem. Em muitos casos, essas plantas exóticas chegam a tomar o lugar da vegetação original. O especialista alertou sobre o perigo de introduzir espécies invasoras como o ligustro e a acácia-negra, que prejudicam os ecossistemas locais.

As mudanças climáticas têm permitido cultivar em Buenos Aires plantas originárias do nordeste argentino, de províncias como Corrientes, Entre Ríos e Misiones, que também abrigam e alimentam polinizadores e aves nativas. Essa possibilidade de cultivo, segundo o especialista, permite incorporar essas espécies sem os riscos das invasoras.

Água e abrigo completam o cenário

As plantas não resolvem tudo sozinhas: caixas-ninho para aves que nidificam em buracos e pequenos lagos com vegetação aquática ajudam a oferecer água e atraem anfíbios e insetos como libélulas. Em dias quentes, um recipiente com água — ou um pequeno lago — permite que os pássaros se hidratem e se refresquem, e bebedouros também podem atrair visitantes ao balcão.

Evitar pesticidas e biocidas no cuidado das plantas protege insetos e aves que fariam parte natural desse equilíbrio. Preliasco afirmou que, quanto maior a diversidade de plantas e insetos, mais fácil será alcançar um equilíbrio que torne desnecessário recorrer a biocidas.

Cada área verde da cidade abriga uma comunidade própria

Um estudo feito em uma metrópole neotropical mostrou que as áreas verdes urbanas têm composições únicas de interações entre plantas e polinizadores. Ou seja, não basta uma praça para representar a cidade: cada espaço abriga espécies e relações diferentes, o que reforça o papel da vegetação variada na manutenção desses vínculos ecológicos.