Dormir menos de sete horas por noite favorece a "niebla mental", uma sensação de confusão e dificuldade para se concentrar e recordar informações, e compromete a saúde do cérebro a longo prazo, segundo o psiquiatra estadunidense Daniel Amen, fundador da Amen Clinics e especialista em neuroimagem. Para ele, os efeitos vão além do cansaço no dia seguinte.

Durante a noite, o cérebro ativa o sistema glinfático, um processo natural de limpeza que elimina resíduos metabólicos acumulados no dia. Quando a falta de sono é contínua, esse mecanismo fica comprometido e afeta funções cognitivas essenciais, como memória, atenção e capacidade de processar informações.

Como a falta de sono prejudica o funcionamento cerebral

Amen explica que o sono é essencial para a recuperação cerebral. O sistema glinfático contribui para eliminar resíduos metabólicos e manter o cérebro em funcionamento adequado. O especialista sustenta que dormir ao menos sete horas por noite é um dos hábitos fundamentais para cuidar da saúde cerebral e reduzir o impacto da falta de descanso.

Rotina de sono estável: a base da recuperação cerebral

Para proteger a saúde do cérebro, Amen recomenda adotar um "toque de queda neuronal" — uma rotina com os mesmos horários para dormir todos os dias, inclusive nos fins de semana. Manter esse padrão ajuda o relógio biológico a se autorregular, facilita o adormecimento e favorece o descanso profundo.

Os principais passos incluem: deitar e acordar sempre no mesmo horário, dormir ao menos sete horas por noite, evitar alterar demais os horários durante os fins de semana e preparar o ambiente da habitação para facilitar o descanso.

O "atardecer digital" e as preocupações antes de dormir

Amen também alertou sobre o uso de celulares, tablets e computadores antes de dormir. A exposição à luz desses dispositivos pode interferir no ritmo circadiano e dificultar o início do sono. Para reduzir essa interferência, propõe estabelecer um "atardecer digital", que consiste em desligar as telas ao menos uma hora antes de se deitar.

Para quem sofre com pensamentos repetitivos à noite, o psiquiatra recomenda manter um "diário de preocupações" à cabeceira. Ao anotar aquilo que causa inquietação, estresse ou ansiedade antes de dormir, a pessoa organiza os pensamentos e reduz a sensação de ter assuntos pendentes, facilitando o repouso.

O que a "niebla mental" significa para sua produtividade

Quando o cérebro não recebe sono suficiente, a "niebla mental" não é apenas uma sensação subjetiva de cansaço — é um estado real em que as funções cognitivas básicas ficam comprometidas. Isso dificulta a concentração em tarefas, facilita o esquecimento de informações e aumenta o tempo necessário para processar novos conteúdos. No trabalho ou nos estudos, isso se traduz em redução de produtividade, erros mais frequentes e menor retenção do conteúdo aprendido.

Na prática, noites mal dormidas não são apenas desconfortáveis — elas afetam o desempenho nas horas seguintes de forma mensurável. Por isso, tratar o sono como um investimento em desempenho, e não como tempo "desperdiçado", muda a prioridade dada ao repouso.

Se durmo pouco durante a semana, posso recuperar dormindo mais nos fins de semana?

Não completamente. Embora pareça lógico compensar o sono no fim de semana, Amen recomenda manter horários estáveis inclusive nesses dias. O relógio biológico — mecanismo que regula o ciclo natural de sono e vigília — funciona melhor com consistência. Alterar demais os horários desorganiza esse relógio e dificulta o adormecimento nos dias seguintes. É melhor manter uma rotina estável de sete horas todas as noites do que tentar "recuperar" o sono com períodos longos de descanso esporádicos.