O pensador inglês Thomas More imaginava uma sociedade em que o trabalho ocupava apenas parte do dia, deixando o restante para o descanso e o cultivo pessoal.

Na ilha fictícia de Utopia, os cidadãos dedicavam seis horas ao trabalho — três pela manhã e três à tarde — e podiam usar o tempo livre como considerassem valioso: para descansar, estudar ou se dedicar a outras atividades significativas.

More nasceu em Londres em 1478 e viveu até 1535. Foi jurista, filósofo, teólogo e, durante o reinado de Henrique VIII, Lord Chanceler da Inglaterra.

Sua obra mais famosa, publicada em 1516, apresentou um mundo regido por princípios políticos e filosóficos radicalmente distintos da Europa de seu tempo — tanto que o nome da ilha se tornou sinônimo de um ideal impossível de alcançar.

Uma vida organizada sem pressa

Em Utopia, as cidades se distribuem pela ilha com geometria semelhante, separadas do continente conforme ordenou o lendário rei Utopo. Amaurota, a capital, concentra boa parte da vida política dessa comunidade imaginária, onde casarões idênticos se alinham junto a pequenas hortas e ninguém parece viver sob pressão do relógio — um contraste proposital com a vida urbana europeia da época.

A estrutura econômica se baseia na propriedade comum dos bens. As autoridades são eleitas pelo voto popular, e a produção atende às necessidades da população, com reservas para períodos de escassez. Ninguém acumula além do necessário, e o objetivo é garantir que todos disponham do essencial para uma vida confortável, sem excessos que consumissem tempo ou tranquilidade.

Ordem física e vida cotidiana

Essa filosofia também aparece na organização física da ilha: Utopia é formada por cinquenta e quatro cidades, entre elas Amaurota. Seus habitantes vivem em casas projetadas para ter boa ventilação e luminosidade.

Não há propriedade privada das moradias — as casas são sorteadas e redistribuídas entre os cidadãos a cada dez anos, impedindo que a posse gere desigualdade ou privilégios duradouros.

More estruturou sua obra em duas partes: a primeira apresenta um diálogo sobre questões políticas, econômicas e sociais, enquanto a segunda descreve a ilha através do relato do explorador fictício Rafael Hitlodeu. Essa divisão permitiu ao autor desenvolver tanto a teoria quanto a prática de seu mundo idealizado, mostrando não apenas princípios, mas como funcionariam no cotidiano.

Confronto com o poder e canonização

A oposição de More a Henrique VIII levou à sua execução: ele se recusou a reconhecer a Acta de Supremacia. Pela qual o rei se proclamava líder da Igreja, e se opôs ao casamento real com Ana Bolena. Condenado por alta traição, foi executado na Torre de Londres em 6 de Julho de 1535.

Quatro séculos depois, em 1935, o papa Pio XI o canonizou. A Utopia continua a provocar reflexões sobre como organizar a sociedade humana. A ideia de que seis horas de trabalho diário seriam suficientes para manter a abundância desafia a lógica acumulativa que dominou os séculos posteriores à vida de More.

Seu pensamento continua provocando: será possível uma vida organizada onde o trabalho sirva às necessidades reais e não ao enriquecimento sem fim?