Há mais de dois mil anos, Marco Túlio Cícero defendeu em Roma um princípio que permanece atual: a justiça não é negócio. Seus ensinamentos sobre a lei natural e a ética desinteressada moldaram o pensamento jurídico até hoje, mesmo depois de ele pagar com a própria vida por suas convicções políticas.

No século I a.C., Roma fervilhava de corrupção e ambição política. Nesse cenário, marcado por um Senado fragmentado e lideranças desonrosas, o orador formulou sua mensagem central: procurar recompensa ao agir corretamente transforma a virtude em simples comércio. Essa postura aparece em sua frase mais memorável.

A ascensão do homem novo

Cícero nasceu em 106 a.C., em Arpino, filho de uma família plebeia da classe equestre, sem a linhagem aristocrática que abria portas em Roma. O que lhe faltava em ancestrais nobres, ele compensou com inteligência. Em Atenas, absorveu as correntes filosóficas gregas — especialmente o estoicismo de Possidónio — e aperfeiçoou sua oratória com mestres como Molo de Rodas.

Sua ascensão não veio de um tratado escrito nas sombras, mas de um confronto público que expôs a corrupção. Em 70 a.C., enfrentou Caio Verres, governador que havia saqueado a Sicília.

Verres também cometia crimes mais graves: matava cidadãos romanos sem julgamento e, durante a Terceira Guerra Servil, acusava escravos falsamente de conspiração para extorquir subornos de proprietários de terras.

Os discursos de Cícero — as Verrinas — foram tão contundentes que Verres se exilou antes do fim do julgamento. O episódio mostrou, na prática, que a lei deveria proteger os oprimidos, não servir aos poderosos.

A lei natural acima da conveniência

A rejeição de Cícero à justiça movida por interesse pessoal aparece em sua obra De Republica . Nela, ele dialoga com o filósofo grego Carnéades, que defendia a justiça como simples convenção humana baseada na utilidade e no medo do castigo — uma visão em que as leis mudam conforme a conveniência de quem manda.

Por meio da personagem de Lélio, Cícero contesta essa premissa. Ele postula a existência de uma "verdadeira lei" que é "a razão reta em concordância com a natureza". Essa lei é universal, imutável e eterna, independente de decretos do Senado e dos caprichos da multidão.

Se a vontade popular bastasse para definir o certo, Cícero argumentava, roubar e cometer adultério poderiam estar corretos simplesmente porque uma maioria votaria a favor. Consequentemente, a justiça precede as leis escritas e os códigos humanos — existe antes e acima deles.

Sua mensagem central permanece incômoda para qualquer poder que prospera na corrupção: a retidão não é uma moeda de troca, e agir corretamente esperando ganho pessoal é transformar a virtude em mercadoria. Essa convicção continuou no núcleo do pensamento jurídico ocidental séculos depois de Cícero ser assassinado por suas posições políticas.

O que significa na prática considerar a retidão inegociável

Cícero defendia que a justiça não busca recompensa, conforme informou o National Geographic, e aceitar essa ideia muda completamente como se avalia uma ação. Se um magistrado ajuda um carente apenas porque espera ser votado para um cargo maior, não é justo — é transação. Se recusa um suborno porque teme prisão, não é justo — é medo.

A verdadeira rectidão exige que a ação correta seja feita pelo simples dever de fazê-la. Isso coloca um peso enorme sobre quem governa: significa que cada decisão será julgada não só pelo resultado que produz, mas pela intenção que a motivou e pela recusa em lucrar com ela.

Por que Cícero realmente enfrentou Verres se havia tantos advogados poderosos defendendo o réu?

Verres tinha a proteção de alguns dos maiores nomes de Roma. Seu defensor era Quinto Hortênsio, um dos advogados mais famosos da época, e seus cunhados eram homens influentes no Senado. Mesmo assim, Cícero aceitou o caso porque os sicilianos, vítimas do saque, o procuraram.

O que o diferenciou não foi apenas a coragem pessoal, mas a aposta de que a qualidade da prova e da argumentação poderia vencer mesmo contra o poder político. A aposta funcionou: seu discurso de abertura foi tão devastador que Hortênsio recomendou que Verres se exilasse antes que a verdade fosse completamente exposta em público.

Isso mostrou que a palavra bem construída, em defesa da justiça, ainda tinha poder em Roma.