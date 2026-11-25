Bernardo Alberto Houssay nasceu em Buenos Aires em 1887 e tornou-se o primeiro latino-americano a receber o Nobel de medicina. Em 1947, recebeu o prêmio pela descoberta do papel do hormônio da hipófise anterior no metabolismo do açúcar, o que mudou a compreensão da diabetes. Para ele, a investigação era o alicerce do progresso das nações.

Sua máxima — "a ciência não é cara; cara é a ignorância" — continua relevante décadas depois, especialmente quando governos discutem orçamentos para pesquisa. Houssay defendia que investir em conhecimento era investir no futuro.

Uma formação acelerada

Aos 13 anos, Houssay já tinha o título de bacharel pelo Colégio Nacional de Buenos Aires. Aos 17, formou-se em farmácia e, aos 23, em medicina.

Enquanto estudava na Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires, Houssay também jogou pela equipe de futebol da instituição. Em 1905, marcou dois gols na vitória contra o clube atlético River Plate. Essa combinação de formação acadêmica e atividade esportiva também marcou sua trajetória.

A descoberta que reconfigurou o conhecimento sobre diabetes

Houssay dedicou-se à fisiologia, disciplina ainda emergente na Argentina, sob influência do médico francês Claude Bernard. Ao lado da esposa, a química María Angélica Catán, levou uma vida austera e dedicada. No IBYME, exigia dos alunos a mesma dedicação que levava ao trabalho no microscópio.

Na década de 1920, a descoberta da insulina por Frederick Banting e Charles Best pareceu resolver o mistério da diabetes. Houssay, contudo, suspeitava que o mecanismo era mais complexo, e concentrou-se numa glândula minúscula na base do cérebro, a hipófise, e iniciou experiências sistemáticas com cães e sapos nativos (Bufo marinus). Nos experimentos, removeu o lobo anterior da glândula.

Sem a hipófise anterior, os animais tornavam-se sensíveis a pequenas doses de insulina e desenvolviam hipoglicemias fatais. Quando injetava extratos dessa mesma glândula em animais saudáveis, Houssay conseguia induzir sintomas de diabetes, e descobriu, assim, um equilíbrio hormonal até então não compreendido.

O mecanismo hormonal desvendado

A investigação revelou que a hipófise secreta hormônios que se opõem à ação da insulina produzida pelo pâncreas. Se o pâncreas reduz a glicose no sangue, a hipófise a aumenta, mantendo o equilíbrio. A descoberta mostrou que a diabetes não era uma falha isolada do pâncreas, mas um desequilíbrio em uma rede endócrina complexa.

Essa compreensão lhe valeu o Prêmio Nobel em 1947, compartilhado com o casal Carl e Gerty Cori. Durante a cerimônia em Estocolmo, o professor Hugo Theorell elogiou a importância da obra de Houssay para a medicina, e seu trabalho também mudou a compreensão das doenças metabólicas.