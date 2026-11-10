Diario de Pernambuco
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Rinoceronte ou elefante: peso, chifres e presas fazem diferença em uma disputa entre esses gigantes?

Thiago Braga

O uso de latrinas coletivas é particularmente frequente nas manadas de grandes herbívoros (com peso superior a 100 kg), como zebras, antílopes, rinocerontes, elefantes e camelídeos. Foto: AFP/Tony Karumba/
O uso de latrinas coletivas é particularmente frequente nas manadas de grandes herbívoros (com peso superior a 100 kg), como zebras, antílopes, rinocerontes, elefantes e camelídeos. Foto: AFP/Tony Karumba ()
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