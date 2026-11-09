Quais as motos mais vendidas do Brasil em novembro de 2026?

Logo atrás, a HONDA POP 110I soma 3.956 unidades no período, mas recuou 0,8% em relação a outubro. A HONDA BIZ fecha o pódio com 3.295 motos vendidas, 4,5% menos que no mês anterior.

A HONDA CG 160 lidera o ranking de motocicletas mais vendidas no Brasil em novembro de 2026, com 7.557 emplacamentos registrados até o dia 5. O modelo cresceu 0,7% em relação a outubro.

Honda domina as primeiras posições

A Honda ocupa quatro das cinco primeiras posições do ranking. A NXR160 aparece em quarto lugar, com 2.398 emplacamentos, queda de 6,8% em relação a outubro. Na décima posição, a PCX 160 soma 602 motos.

Fora do pódio, modelos como CB 300F, XRE 190 e XRE 300 também aparecem entre os dez primeiros colocados do levantamento. A XRE 190 foi uma das poucas a crescer no período, com alta de 9,3% em relação a outubro, somando 718 motocicletas emplacadas.

Mottu e as concorrentes na sequência

A MOTTU SPORT 110I ocupa a quinta posição, com 1.360 unidades comercializadas, recuo de 10,5% em relação ao mês anterior. É a maior queda percentual entre as cinco primeiras colocadas do ranking.

No restante da lista, nomes como YBR 150, FAZER 150, XTZ 250, FAZER 250 e CROSSER 150 dividem espaço com a SHI 125 e a SHI 175, ambas da Shineray. A SHI 125 marcou 498 unidades vendidas, com retração de 10,4% sobre outubro, enquanto a FAZER 250 somou 487 motos no mesmo intervalo.

Acumulado do ano reforça liderança

No acumulado de 2026, a CG 160 lidera com folga, com 459.708 motocicletas emplacadas. A BIZ aparece em terceiro lugar no total do ano, com 227.743 unidades vendidas desde janeiro.

A POP 110I também aparece entre as líderes do acumulado anual, com 217.916 emplacamentos. Os números parciais de novembro, calculados até o dia 5, ainda devem mudar conforme a Fenabrave atualiza o levantamento ao longo do mês.

Por que os dados de novembro só vão até o dia 5 se o mês tem 30 dias?

O levantamento publicado captura apenas os emplacamentos registrados até aquele momento específico (dia 5), não reflete o mês inteiro. A fonte deixa claro que “os números parciais de novembro, calculados até o dia 5, ainda devem mudar conforme a Fenabrave atualiza o levantamento ao longo de novembro”. Isso significa que estes números são uma foto do momento, não definitivos — a posição das motos, os percentuais de crescimento e queda podem se alterar quando todos os dias do mês forem processados.

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