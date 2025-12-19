Mercosul pressiona UE para acordo: 'Prazos não são infinitos'

O Ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, o Ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubén Ramírez, o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, o Ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Mário Lubetkin, e o Ministro das Relações Exteriores da Bolívia, Fernando Aramayo, posam para uma foto na Reunião de Ministros das Relações Exteriores do Mercosul (EVARISTO SA / AFP)

O Mercosul fez uma advertência à União Europeia nesta sexta-feira (19) sobre a assinatura do acordo de livre comércio entre ambos os blocos, prevista para esta semana e adiada diante da oposição de agricultores europeus.

"Estamos dispostos a avançar, entendendo que a Europa tem seus prazos para cumprir as questões institucionais internas, mas, ao mesmo tempo, os prazos não são infinitos", disse a jornalistas o chanceler paraguaio Rubén Ramírez, depois de uma reunião com seus pares do Mercosul em Foz do Iguaçu.

Uma fonte da Comissão Europeia e dois diplomatas indicaram em Bruxelas que a nova data prevista é agora 12 de janeiro no Paraguai, que assumirá a presidência rotativa do Mercosul neste sábado. Ramírez, por sua vez, disse que desconhecia essa data.