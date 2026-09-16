Indaiá é eleita pela 11ª vez a marca de água mineral preferida de Pernambuco

Reconhecimento no Prêmio Marcas Preferidas reforça a conexão da Indaiá com os pernambucanos e sua presença nos momentos de diversão, alegria e refrescância

A Indaiá conta com um portfólio pensado para diferentes momentos, que vai das embalagens individuais, versões de 5 e 10 litros e aos tradicionais garrafões (Divulgação/Minalba Brasil)

A Indaiá foi eleita, pela 11ª vez, a marca de água mineral favorita do público de Pernambuco no Prêmio Marcas Preferidas. O reconhecimento reforça uma relação construída há décadas com os pernambucanos e coloca novamente a marca no topo da preferência em um dos seus principais mercados no Nordeste. Em Recife, a Indaiá também se destaca como Top of Mind na categoria, consolidando sua presença entre as marcas mais lembradas pelos consumidores.

Mais do que estar presente na rotina, a Indaiá busca fazer parte dos momentos que ficam na memória. A marca se conecta a encontros, comemorações, atividades físicas, momentos em família e dias de lazer, sempre associada a atributos como qualidade, frescor e refrescância. A proposta acompanha uma estratégia que busca manter a Indaiá próxima do consumidor e presente em diferentes ocasiões de consumo.

“A 11ª conquista do Prêmio Marcas Preferidas representa muito para a Indaiá, porque é um reconhecimento que vem diretamente da relação construída com os consumidores. Pernambuco é um mercado muito importante para nós, e estar novamente no primeiro lugar reforça que a marca continua fazendo parte da vida dos pernambucanos. Esse resultado também nos incentiva a seguir entendendo as necessidades do público e evoluindo para oferecer experiências cada vez mais refrescantes”, afirma Christina Larroude, diretora de Marketing da Minalba Brasil.

A conexão com o consumidor também está presente na evolução dos produtos. A Indaiá conta com um portfólio pensado para diferentes momentos, que vai das embalagens individuais de 330 ml e 500 ml às garrafas de 1,5 litro, versões de 5 e 10 litros e aos tradicionais garrafões de 10 e 20 litros. A linha inclui ainda a água mineral em lata de 269 ml, nas versões com e sem gás.

Hidratação e conexão

Para manter essa proximidade com o público, a marca investe em uma comunicação que vai além dos pontos de venda, com presença nas redes sociais, parcerias com influenciadores, ativações, degustações e participação em eventos que fazem parte do calendário cultural do estado.

Em Pernambuco, a Indaiá é água oficial do Camarote do Galo da Madrugada, tradicional espaço do Carnaval do Recife. A ação permite a marca se unir mais ainda com o público pernambucano — celebrando encontros, compartilhando alegria e contribuindo para que cada passo de frevo seja vivido com toda energia e bem-estar.

Em 2025, a Indaiá também foi destaque no JC Recall de Marcas, na categoria Água Mineral, e conquistou a liderança no Prêmio Marcas Preferidas, do Diario de Pernambuco — reconhecimentos que demonstram a lembrança, a confiança e a presença da marca no dia a dia dos consumidores do estado.

Sobre Minalba Brasil

A Minalba Brasil é a principal empresa brasileira de águas minerais naturais e reúne um dos portfólios mais completos de bebidas não alcoólicas do País. Divisão de bebidas não alcoólicas do GEQ, um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, a empresa detém marcas como Indaiá, Minalba, São Lourenço, Petrópolis, Refri, Citrus, Indaiá Ice Tea e o energético Night Power.

Entre os lançamentos mais recentes está o Indaiá Ice Tea, que amplia o portfólio da marca Indaiá e sua atuação no mercado de bebidas não alcoólicas, acompanhando diferentes ocasiões de consumo.

A Minalba Brasil também possui o licenciamento da marca Nestlé Pureza Vital e a distribuição exclusiva das marcas globais premium Perrier, S. Pellegrino e Acqua Panna, além da distribuição no varejo da bebida hidratante funcional Sorox.