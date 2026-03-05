Lulinha teria movimentado R$ 19,5 milhões em quatro anos

De acordo com os documentos obtidos pela CPMI do INSS, Lulinha também recebeu R$ 721 mil do presidente Lula, divididos em três transferências

Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha (Reprodução/Redes sociais)

A quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aponta que o empresário movimentou R$ 19,5 milhões em uma conta bancária no período de quatro anos.

De acordo com os documentos obtidos pela CPMI do INSS, Lulinha também recebeu R$ 721 mil do presidente Lula, divididos em três transferências. A maior delas, de R$ 384 mil, ocorreu em julho de 2022, às vésperas da campanha eleitoral. As outras duas foram feitas em dezembro de 2023.

Através de nota, a defesa do empresário afirma que as transferências decorrem de "adiantamento de legítima herança aos filhos do presidente, devolução de custos arcados por Fábio Luís da época emergencial em que Lula esteve ilegalmente preso, ou de empréstimo à L.I.L.S. Palestras, da qual Fábio Luís possui cotas recebidas por herança".





A quebra de sigilos de Lulinha ocorre após a autorização do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Polícia Federal (PF).