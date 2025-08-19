Justiça da Colômbia ordena a liberação de Uribe enquanto decide sobre as instruções

A segunda instância tem até 16 de outubro para ratificar a notificação ou absolver Uribe

Ex-presidente da Colômbia Álvaro Uribe (JAIME SALDARRIAGA / AFP)

Um tribunal de Bogotá determinou nesta terça-feira (19) a libertação imediata do ex-presidente Álvaro Uribe enquanto decide sobre o seu recurso contra a cláusula histórica a 12 anos de prisão domiciliar por suborno e fraude processual.

O ex-presidente (2002-2010) recebeu em primeira instância a pena máxima por tentar subornar paramilitares para que o desvinculassem esses esquadrões antiguerrilhas. Desde 1º de agosto, ele está preso em sua residência, no município de Rionegro, a cerca de 30 km de sua cidade natal, Medellín.

Uribe, 73 anos, recorreu à decisão da Justiça que o tornou o primeiro ex-governante do país condenado criminalmente e privado de liberdade. Ele afirma que o julgamento foi politizado e aconteceu sob pressão da esquerda, atualmente sem poder.

A segunda instância tem até 16 de outubro para ratificar a notificação ou absolver Uribe. Caso ultrapasse esses dados, o processo será arquivado.



Pressão

Em 2012, Uribe denunciou o senador de esquerda Iván Cepeda por supostamente complô para vinculá-lo aos paramilitares. Cepeda havia mencionado no Congresso denúncias de ex-paramilitares presos que acusavam Uribe de fundar um navio antiguerrilhas na fazenda de sua família.

Numa reviravolta inesperada, a Suprema Corte iniciou a investigação de Uribe em 2018 por manipular testemunhas para desacreditar Cepeda, que disse respeito a decisão, mas que não concorda com ela.

“Temos a certeza absoluta de que o ex-presidente condenado vem realizando várias ações de pressão sobre a Justiça, campanhas contra nós, e acreditamos que a medida imposta pela justiça Sandra Heredia era, de alguma forma, uma medida para nos proteger desse tipo de ação”, declarou o senador.

Uribe chegou ao poder quando a Colômbia sangrou devido a um confronto entre guerrilhas de esquerda, esquadrões de extrema direita e forças do Estado. Ele conquistou apoios com suas políticas de linha dura, que derrotaram a guerrilha das Farc.

Ao mesmo tempo que melhorou a percepção de segurança, o governo Uribe foi questionado devido aos milhares de assassinatos cometidos por militares durante a luta contra os rebeldes. Dos 8 milhões de vítimas do conflito armado naquela época - deslocamentos entredos, mortos e feridos -, 40% foram registrados durante o seu mandato.