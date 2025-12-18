João Campos passa a ter apoio de Fabrízio Ferraz; deputado sai da base de Raquel Lyra

A adesão do deputado se soma a um conjunto de apoios reunidos por João Campos nos últimos meses

O deputado estadual Fabrízio Ferraz (SD) (à esq.) e o prefeito do Recife, João Campos (PSB) (à dir.) (Reprodução)

O prefeito João Campos (PSB) ganhou mais um reforço na Assembleia Legislativa e também para a sua pré-candidatura ao Governo de Pernambuco, nesta quinta-feira (18). O deputado estadual Fabrízio Ferraz (SD), que era da base aliada da governadora Raquel Lyra (PSD), agora está ao lado do socialista. O parlamentar tem base no município de Floresta e atua principalmente no Sertão pernambucano e seu partido é comandado no Estado por Marília Arraes.

“João Campos tem feito uma gestão inovadora no Recife. A gente percebe isso na cidade. As obras são prometidas e entregues, e é disso que Pernambuco está precisando. É por acreditar nessa política com propósito e com entregas, já testada diversas vezes nas urnas e amplamente aprovada pelo povo, que acredito que o nome dele é o melhor para se colocar à disposição dos pernambucanos no ano que vem e para conduzir os rumos do nosso estado”, justificou Fabrízio Ferraz em nota enviada à imprensa.

Nas redes sociais, o prefeito do Recife destacou a importância de receber o apoio de Ferraz.“Seguindo juntando forças para avançarmos nas entregas à população e para a construção de futuro com mais esperança e oportunidades. O nosso time compreende o tamanho dos desafios e enfrenta com entusiasmo e muita disposição cada um deles”, ressaltou João Campos.

A adesão do deputado se soma a um conjunto de apoios reunidos por João Campos nos últimos meses. A lista inclui os prefeitos Thiago de Miel (PSD), de Xexéu, Evilásio Mateus (PDT), de Araripina, Eduardo Lira (União Brasil), de Cupira, Rivanda Freire (PSD), de Jupi, e Alex Robevan (PV), de Santa Maria do Cambucá, além dos ex-prefeitos Chico Siqueira, de Ipubi, Antônio Cassiano, de Condado, Eliane Soares, de Santa Cruz, e Ricardo Ramos, de Ouricuri.