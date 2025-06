Irã lança segunda onda de ataques com mísseis contra Israel

Irã lança nova onda de mísseis a Israel (Reprodução/X)

O Irã iniciou, nesta sexta-feira (13/6) — madrugada de sábado (14) no horário local —, uma segunda onda de ataques com mísseis contra Israel, em retaliação ao bombardeio israelense que atingiu instalações militares e nucleares em território iraniano nas últimas 24 horas. A ofensiva partiu de Teerã e da cidade de Kermanshah, segundo a emissora estatal iraniana.

Sirenes de emergência soaram em várias regiões de Israel, incluindo Tel Aviv e Jerusalém. A população foi orientada a buscar abrigos imediatos. "Neste momento, a Força Aérea Israelense está operando para interceptar e eliminar a ameaça", informou, em nota.

Este é o segundo ataque iraniano em menos de 24 horas. A escalada de tensão começou após uma ofensiva aérea de Israel que, de acordo com o governo iraniano, matou comandantes de alto escalão das Forças Armadas do país. O Irã prometeu vingança e vem cumprindo a ameaça com sucessivas ondas de mísseis.

Durante a cobertura dos ataques, jornalistas da Fox News, emissora alinhada ao presidente Donald Trump, precisaram interromper uma transmissão ao vivo ao serem surpreendidos pelas explosões e correrem para se proteger.

